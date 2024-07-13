بعد عربي وعالمي وفنون متعددة فى الدورة ال44 لمهرجان باجة لفنون الشعوب من 16 الى 30 جويلية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6692eb1308e764.76957907_mglefhjpkoinq.jpg width=100 align=left border=0>

اعلن مدير مهرجان باجة لفنون الشعوب، فتحي الشريف خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم السبت بالمركب الثقافي بباجة عن برمجة المهرجان في نسخته 44 التي تمتد من 16 جويلية الى غاية يوم 30 من نفس الشهر الجاري، حيث تكتسي هذه الدورة بعدا عربيا وعالميا من خلال مشاركة 7 دول فى المهرجان بعروض حصرية .

وافاد في تصريح ل/وات/ ان الدورة الحالية تستجيب لكل الاذواق فى شتي الفنون المميزة لعدد من الشعوب من اطفال وشباب وكل الفئات العمرية ،وتتضمن عروضا فنية وموسيقية لعديد الفرق، على غرار فرقة دولة العراق بمشاركة المطربة ايلاف ،وعرض فلسطيني، وعرض من عمان، وعروض من الجزائر وليبيا ومورتانيا ومصر وعروض طربية وشبابية وصوفية ،بالاضافة الى تنظيم ندوة فكرية وامسية شعرية وجولات للوفود المشاركة الى موقع دقة الاثري والمدينة العتيقة بباجة والزوارع بنفزة للتعريف بالجهة.



وتؤثث برنامج الدورة الحالية العروض التالية:



...



16 جويلية عرض الزيارة لسامي اللجمي بالفضاء الترفيهي للطفل والعائلة المحاذى للمركب الثقافي بباجة

17 جويلية عرض فرقة اشبال فلسطين بنفس الفضاء

18 جويلية عرض فرقة اناكوندا المصرية (غير مؤكد حتى اليوم فى انتظار الحصول على التاشيرات اللازمة ).

19 جويلية عرض فرقة داخلت نواذيبو من موريتانيا

20 جويلية عرض فرقة باب مرزوق من الجزائر بنفس الفضاء

21 جويلية عرض مسرحي لبسام الحمراوى

22 جويلية امسية شعرية باحد نزل مدينة باجة

22 جويلية عرض فرجوى للاطفال للسرك بالفضاء الترفيهي للطفل والعائلة

23 جويلية عرض الفنان مرتضي

24 جويلية عرض فرقة اكيتو من العراق

25 جويلية ندوة فكرية حول الثقافات يؤثثها سامي السالمي

27 جويلية عرض فرقة تاجوراء من ليبيا

28 جويلية عرض لفرقة سلطنة عمان

29 جويلية عرض راب لسامرا بملعب بوجمعة الكميتي

30 جويلية عرض الاختتام مع الفة بن رمضان.