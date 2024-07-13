Babnet

مدنين: إخماد حريق نشب بالمصب المشترك للنفايات ببوحامد

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62d7b7d22219b4.69877038_fpjiohmqgnlek.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 13 Juillet 2024 - 20:19 قراءة: 0 د, 40 ث
      
اندلع بعد ظهر اليوم السبت، حريق بالمصب المشترك للنفايات بمنطقة بوحامد من ولاية مدنين، نجحت تدخلات الحماية المدنية والامكانيات الخاصة للشركة المستغلة ان تخمده، علما أنه لم ينتشر الى مساحات شاسعة رغم الحرارة الشديدة وهبوب الرياح، وفق المدير الجهوي للحماية المدنية بمدنين العميد عاطف حويج.
وأضاف، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه بعد السيطرة على الحريق الذي وصفه بغير الهائل،تم الشروع في عملية ردم كامل المصب وفق الطرق الفنية وباستعمال اسطول من الشاحنات والآلات الجارفة يتكوّن من 10 شاحنات كبيرة الحجم و6 الات جارفة.
واشار الى ان السلط الجهوية وضعت إمكانياتها على الذمة، بالإضافة إلى تسخير إمكانيات مختلف المتدخلين من الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، والحماية المدنية، والتجهيز والبلديات والخواص وأطراف أخرى.
وقد تحول والي مدنين سعيد بن زايد الى مكان الحريق اين تابع عمليات التدخل وتنسيق العمل الميداني بين كل المتدخلين.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 290867


babnet
Euro_2024
 Euro_2024  20:00 Spa euro_2024 - Eng euro_2024 | |
رئاسيات 2024

J- 83

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Last updated 23:09 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*