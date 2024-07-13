بنزرت: يوم تحسيسي وتوعوي بغابة الرمال بحضور وزيرة البيئة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6692ac0f784083.10974484_jihfnopqlemkg.jpg width=100 align=left border=0>

احتضنت منطقة الرمال بمعتمدية منزل جميل من ولاية بنزرت اليوم فعاليات يوم توعوي وتحسيسي تحت شعار "خليك ضيف خليك نظيف الغابة والبحر ليا وليك" بالشراكة مع المجتمع المدني والسلطات الجهوية والمحلية وذلك في إطار مبادرة سنة النظافة 2024، وتزامنا مع افتتاح الدورة الثالثة للمهرجان الدولي للتخييم والفنون والرياضة

وافادت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي المهداوي لدى اشرافها على افتتاح التظاهرة بحضور عدد من اطارات الجهة ان هذه التظاهرة تكتسي أهمية كبرى على جميع المستويات وهي تندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للانتقال الايكولوجي ولاسيما على مستوى مزيد تحفيز الناشئة بضرورة حماية البيئة ومعاضدة مختلف المجهودات الرسمية المنجزة في هذا الاطار من قبل الدولة التونسية .

ولاحظت ان لمنظومة المجتمع المدني دور فعال في مختلف الأنشطة والبرامج البئية من اجل ضمان استدامة مختلف المشاريع المنجزة في المجال ولاسيما منها المشاريع ذات القرب .

كما شددت على أهمية كسب المعادلة الإيجابية بين الترفيه والحفاظ على البيئة والنظافة والصحة العامة للمواطنين وصحة المنظومات البيئية خلال الموسم الصيفي وغيره



...



وتضمن البرنامج العام للتظاهرة عقب تحية العلم بقيادة الكشافة التونسية "فرع بنزرت "بمفترق الطريق السيارة ، افتتاح اليوم التحسيسي "خليك ضيف خليك نظيف الغابة والبحر بين يديك " وتنظيم عدد من الورشات على غرار ورشة لصنع الفخار السجناني بمشاركة جمعية زهوة ، وورشة خصوصية حول حماية الغابات من الحرائق من تاثيث ادارة الغابات ببنزرت ، شفعت بتنظيم عدد من العروض الفنية والتنشيطية على الشاطئ وتدشين المسلك الصحي "جودة الحياة" ، قبل عرض مشروع نموذجي لاعادة تهيئة غابة الرمال وتوزيع الجوائز على الفائزين في المسابقات