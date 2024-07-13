انعقاد المؤتمر الوطني حول صحة الفم والأسنان في الوسط المدرسي

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تواصلت اليوم السبت فعاليات، المؤتمر الوطني حول صحة الفم والأسنان في الوسط المدرسي، الذي تنظمه، منذ أمس الجمعة، إدارة الطب المدرسي والجامعي على مدى يومين بمدينة الحمامات، في إطار سلسلة من الندوات العلمية والمحاضرات حول تطوير الخدمات الصحية ودعم البحث العلمي وتبادل الخبرات في المجال تحت إشراف وزارة الصحة،



وقد أثث خبراء من منظمة الصحة العالمية وكلية طب الأسنان بالمنستير وإطارات وزارة الصحة اليوم الأول من المؤتمر بمحاضرات تهدف الى تبادل الخبرات وتطوير المعارف في هذا المجال ساهمت في إثراء هذه الفعاليات.





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وتناولت الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء أهمية الوقاية والشراكة ودعم البحث العلمي وتطوير الخبرات بما يحقق أهداف خطط وبرامج وزارة الصحة في اختصاص صحة الفم والأسنان وتطوير الخدمات وتعزيز الصحة ودعم القدرات وكفاءة الأعوان والاطارات ضمن المخطط الثلاثي للتنمية 2023-2025، سواء منها الموجهة الى الفئة المتمدرسة أو عموم المواطنين بالإضافة الى دعم الوقاية لدى الناشئة والتشجيع على السياحة الطبية وتصدير الخبرات والحث على الاهتمام بالفئات ذات الاحتياجات الخصوصية وتحسين الجودة الصحية ودعم البنية التحتية في مجال طب الأسنان.



وحضر فعاليات اليوم الأول كل من المديرة الجهوية للصحة بنابل ومدير إدارة الطب المدرسي والجامعي بوزارة الصحة وإطارات من الوزارة وبمشاركة خبراء في مجال طب الأسنان ورؤساء المصالح الجهوية للصحة المدرسية والنظار الجهويين للصحة المدرسية وأطباء الأسنان المنسقين الجهويين.