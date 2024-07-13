رئاسية 2024 : هيئة الانتخابات تضع رقم نداء للتبليغ عن محاولات شراء التزكيات

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وضعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ذمة الناخبين التونسيين رقم النداء 1814 للتبليغ عن أية محاولة لشراء التزكيات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة أو تقديم مقابل عيني أو مالي للحصول عليها.



وذكرت الهيئة، في بلاغ اليوم السبت، أنه يمكن أيضا التوجه إلى أقرب مقر للهيئة جهويا أو محليا للإعلام بذلك مع ما توفر لديهم من شهادات أو إثباتات.





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وكانت هيئة الانتخابات أعلنت يوم 4 جويلية الحالي عن روزنامة الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها يوم 6 أكتوبر القادم وشروط الترشح، ومن بينها تقديم المترشح لتزكيات من أعضاء المجالس النيابية المنتخبة أو من الناخبين المسجلين في السّجل الانتخابي.



ويتطلب ذلك تزكيات من 10 نواب من مجلس نواب الشعب أو من المجلس الوطني للجھات والأقاليم أو من 40 من رؤساء الجماعات المحلية المنتخبة المباشرين لمھامھم في فترة قبول الترشحات وھم رؤساء المجالس المحلية أو الجھوية أو والإقليمية أو البلدية أو من عشرة آلاف ناخب موزعين على عشرة دوائر انتخابية على الأقل ويجب ألا يقل عددھم عن 500 ناخب من كل دائرة منھا.



وشرعت عشرات الشخصيات منذ أيام في سحب استمارة التزكية للترشح للانتخابات الرئاسية، إذ سيفتح باب إيداع الترشحات بداية من 29 جويلية الحالي إلى غاية يوم 6 أوت المقبل.



في هذا الشأن، قال رئيس الهيئة، فاروق بوعسكر، إن الھيئة ستتثبت من قائمة المزكين وصحة الإمضاءات وجميع البيانات بكل الوسائل المتاحة قانونا ويمكنھا نشر قائمة المزكين لتمكين الناخبين من الاطلاع عليھا وتقديم اعتراضاتھم عند الاقتضاء.