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رئيس الجمهورية يدعو إلى القيام بحملة تنظيف عاجلة بمدينة حمام الانف

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Publié le Samedi 13 Juillet 2024 - 02:46 قراءة: 0 د, 33 ث
      
دعا رئيس الجمهورية قيس سعيّد، إلى القيام بحملة تنظيف عاجلة بمدينة حمام الأنف من ولاية بن عروس، في انتظار حلول جذرية لمشكلة التّلوث وتدارك الوضع لا فقط في مدينة حمام الأنف ،ولكن أيضا على المستوى الوطني.

وأفاد بلاغ لرئاسة الجمهورية أنّ الرّئيس توجّه الجمعة إلى مدينة حمام الأنف حيث عاين الوضع البيئي الكارثي نتيجة الإهمال وصرف المياه المستعملة بالبحر، فضلا عن التهيئة العمرانية التي لم تُراع فيها أبسط قواعد التهيئة ووجود معالم تاريخيّة تحوّلت إلى مبان متداعية للسقوط.

...

وأكّد البلاغ ضرورة تحميل المسؤولية لكل من تسبب في هذه الأفعال التي ترتقي إلى مرتبة الجريمة.



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