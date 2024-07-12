حفل تخرّج الدفعة الجديدة من ضباط مدرسة الطيران ببرج العامري

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دعا وزير الدّفاع الوطني عماد ممّيش، لدى إشرافه مساء أمس الخميس بمدرسة الطيران ببرج العامري، على حفل تخرّج الدفعة الجديدة من ضباط المدرسة دورة "الطاهر صفر"، الى مواصلة العمل على مواكبة التقنيات المتطورة لعلوم الطيران، والبحث في مجال هندسة تكنولوجيا الفضاء والروبوت والذكاء الاصطناعي، وفق مقاربة وطنيّة وتشاركيّة تجمع الأطراف المتداخلة في المجال وتوحّد جهودهم.



وبعد أن تولّى إسناد الضباط المتخرّجين شارات الرتب، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وأعضاء المجلس الأعلى للجيوش بالخصوص، دعا ممّيش إلى مزيد تطوير علاقات التعاون بين وزارة الدفاع من جهة ووزارتي النقل والتعليم العالي والبحث العلمي من جهة ثانية، مثمّنا التَّنسيق المحكم بين المدرسة والهياكل والمؤسّسات الوطنية التابعة للوزارتين، خاصة في مجال تبادل الأساتذة وتحيين البرامج وإنجاز مشاريع ختم الدّروس وتنظيم ملتقيات علمية مشتركة.





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وأكد، في بلاغ صادر اليوم الجمعة عن وزارة الدفاع، أن مدرسة الطيران ببرج العامري، قد راهنت كباقي المؤسّسات التعليمية والتكوينية العسكرية الأخرى، على تعصير مجالات التكوين لإعداد نخبة من الضباط يمتلكون ناصية العلم والمعرفة، ومتشبّعين بقيم الوطنية ونكران الذات، حتى باتوا ضبّاطا قادرين على التحكّم في التكنولوجيات المتطوّرة وتطويعها، ومواكبين للإقتناءات الحديثة لجيش الطيران.



وأشاد في هذا السياق، بتشبثّ ضباط المدرسة بمبادئ القيادة العسكرية العصرية، التي تُخوّل لهم تحمّل المسؤوليات في شتّى المجالات، والمساهمة في الذّود عن الوطن وحماية مكاسب شعبه، والمشاركة في مسيرته التّنموية والارتقاء بمكانة تونس بين الأمم.



واطلع وزير الدفاع بالمناسبة، على مشاريع ختم الدروس للضباط، ومواكبة عرض عسكري أرضي وجوي نفذه الضباط وتلامذة مدرسة الطيران ببرج العامري.