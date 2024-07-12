وزير الدفاع يشرف على حفل تخرّج الدورة 46 لمدرسة الأركان

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ثمن وزير الدفاع الوطني عماد ممّيش، لدى اشرافه اليوم الجمعة، على حفل تخرّج الدورة 46 لمدرسة الأركان، المجهودات المبذولة من قبل أركان الجيوش والمصالح المشتركة وإطارات وأساتذة المدرسة، في سبيل تحسين ظروف التكوين وتطوير المناهج التعليمية لمواكبة التطوّرات المتسارعة في المجال.



وأكّد الوزير، أن التكوين في الجيش الوطني عموما، وفي مدرسة الأركان بصفة خاصّة، يعتمد أساسا على إعداد الإطار العسكري الإعداد الأنسب الذي يهيّئه لممارسة مهامـّه في الوحـدات أو الإدارات أو الأركان بكفاءة عالية، وفي كنف الشعور بالمسؤولية والروح الوطنية، للقيام برسالته المقدّسة خدمة للوطن والمجموعة الوطنية.





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وأبرز، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع، ضرورة انفتاح الضبّاط الدارسين على مختلف الاختصاصات، وتلقي تكوينا معمّقا في تقنيات الأركان وإدارة العمليات، وفي حذق استعمال الأسلحة والمعدّات وإحكام التصرّف فيها وتطويعها وتحسين مردودها، من أجل مسايرة التطوّر العلمي في المجالات التقنية والعسكرية.



وأوصى الضبّاط المتخرّجين، باستغلال الزّاد الثريّ من العلم والمعرفة الذي اكتسبوه في مجال العلوم العسكرية وفنون القيادة عند تحمّل المسؤوليات القيادية الجديدة، داعيا إيّاهم إلى المساهمة في تطوير الجيش الوطني، من خلال تقديم الإضافة وإنجاح المهام التي سيضطلعون بها في المستقبل.



وهنّأ وزير الدفاع بالمناسبة، ضباط الجيش الوطني والأجانب من الدول الشقيقة والصديقة المتخرّجين في هذه الدورة.



وقد حضر حفل التخرج، أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وعدد من السفراء والقائمين بالأعمال من الدول الشقيقة والصديقة وثلّة من سامي الإطارات العسكرية.





