الكاف: وفاة شابين أصيلي ولاية القصرين غرقا بوادي ملاق

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سجلت الحماية المدنية بالكاف، عشية أمس الخميس، وفاة شابين أصيلي ولاية القصرين يبلغان من العمر 20 و18 سنة، وذلك بعد غرقهما بحوض مائي بوادي ملاق بمنطقة الطابية من معتمدية ساقية سيدي يوسف، وفق المدير الجهوي للحماية المدنية رؤوف المرواني.



وبين المرواني في تصريح لصحفي "وات" أن صورة الحادثة تمثلت في وفاة الشابين غرقا في أحد الأحواض المائية التي تتجمع فيها الأوحال بوادي ملاق، وذات التضاريس الوعرة، واضاف ان مواطنين عثروا على ادباش الهالكين بجانب الحوض، فاعلموا الحماية المدنية.





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وأضاف في هذا السياق، ان أعوان الحماية المدنية، تحولوا في الحين إلى مكان الحادثة، اين تمت معاينة جثتي الهالكين بعد إخراجها من طرف المواطنين، وانه تم تسليم الجثتين للحرس الوطني تبعا لقرار النيابة العمومية ، التي أذنت بفتح تحقيق في الغرض.

وذكر مواطنون أصيلي منطقة الطابية في تصريح لصحفي "وات" أن الهالكين قدما من ولاية القصرين لزيارة أحد الأقرباء الذي جاء بقطيع اغنامه للمنطقة لتوفر المراعي بها في مثل هذه الفترة، على حد قولهم.