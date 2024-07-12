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تربع جود بيلينغهام لاعب وسط منتخب إنقلترا على صدارة قائمة أغلى 5 لاعبين في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو2024" المقامة حاليا في ألمانيا، والتي تجمع منتخب بلاده إنقلترا مع نظيره منتخب إسبانيا بعد غد الأحد على الملعب الأولمبي في العاصمة برلين.



وتصدر بيلينغهام لاعب وسط ريال مدريد قائمة أغلى 5 لاعبين في البطولة بقيمة تسويقية تبلغ 180مليون يورو وحل في المركز الثاني مواطنه فيل فودين لاعب مانشستر سيتي، بقيمة تسويقية بلغت 150 مليون يورو، ثم في المركز الثالث مواطنه بوكايو ساكا لاعب أرسنال بقيمة تسويقية بلغت 140 مليون يورو.

وجاء في المركز الرابع رودريغو هيرنانديز لاعب المنتخب الإسباني بقيمة تسويقية بلغت 120ملايين يورو، متساويا مع ديكلان رايس لاعب أرسنال الذي حل خامسا في القائمة بقيمة تسويقية بلغت 120 مليون يورو.



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ويتفوق منتخب إنقلترا على نظيره الإسباني في القيمة التسويقية للاعبين، حيث تصل القيمة التسويقية للاعبين إلى 1.52مليار يورو، مقابل 965.50 مليون يورو لمنتخب إسبانيا.

وتلتقي إنقلترا التي تغلبت في نصف النهائي على المنتخب الهولندي بهدفين لهدف في المباراة النهائية لبطولة أمم أوروبا 2024 بعد غد الأحد مع إسبانيا التي فازت على فرنسا بنتيجة 2-1.