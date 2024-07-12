بطولة ويمبلدون للتنس: التشيكية كريتشيكوفا تتأهل إلى النهائي لملاقاة الإيطالية باوليني

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تأهلت اللاعبة التشيكية بربورا كريتشيكوفا المصنفة 32 عالميا إلى نهائي بطولة ويمبلدون للتنس ثالثة بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى للمرة الأولى في مسيرتها بتغلبها على الكازاخية إيلينا ريباكينا المصنفة الرابعة عالميا بمجموعتين لواحدة الخميس في الدور نصف النهائي.



وتمكنت كريتشيكوفا من قلب تأخرها في المجموعة الأولى 3ـ6 إلى تحقيق الفوز في المجموعة الثانية 6ـ3 ثم الفوز في المجموعة الفاصلة 6ـ4.

وحققت اللاعبة التشيكية انتصارها الثالث مقابل لا شيء لنظيرتها الكازاخية في تاريخ مواجهاتهما معا ضمن رابطة محترفات التنس.



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وستكون بربورا كريتشيكوفا الفائزة بسبعة ألقاب في مسيرتها الاحترافية حتى الآن أمام فرصة تاريخية لها للتتويج الأول لها في ويمبلدون وتحقيق اللقب الثاني لها في بطولات "غراند سلام" بعد لقب بطولة فرنسا المفتوحة عام 2021 عندما تلتقي في المباراة النهائية المقررة غدا السبت مع اللاعبة الإيطالية جازمين باوليني المصنفة السابعة عالميا والتي تأهلت بتغلبها على الكرواتية دونا فيكيتش بمجموعتين لواحدة بواقع 2ـ6 و6ـ4 و7ـ6.

من جهتها, فشلت الكازاخية إيلينا ريباكينا الفائزة بثمانية ألقاب في مسيرتها الاحترافية حتى الآن في التأهل إلى النهائي الثاني لها في ويمبلدون وتحقيق اللقب الثاني لها بعد عام 2022.