المهرجان الدولي لفن السيرك وفنون الشارع يختتم عروض نسخته السابعة بمدينة غوان وأكثر من 50 ألف شخص تابعوا عروض الدورة

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أسدل الستار على الدورة السابعة من المهرجان الدولي لفن السيرك وفنون الشارع بمعبد المياه بمدينة زغوان، مساء الجمعة، حيث تابع هذا العرض الختامي جمهور غفير من أهالي هذه المدينة أغلبهم من الأطفال.



ودام العرض 60 دقيقة، تناوبت خلاله الفرق المشاركة، من تونس وموريتانيا ومصر وفرنسا وإيطاليا والشيلي والأرجنتين والمكسيك والسينغال وروسيا، على تقديم إبداعاتها من فنون أدائية تنوعت بين الهوائيات والجمباز والتوازن وحركات بهلوانية تحبس الأنفاس، فأبهرت الجمهور صغارا وكبارا كالتأرجح على الحبال والحركات الاستعراضية والاعتماد على بنية العضلات لتركيز هرم بشري وغيرها من الألعاب البهلوانية والمهارات الفردية والثنائية والثلاثية التي جمعت بين الإثارة والترفيه، علما أن عروض هذا المهرجان أقيمت في الشارع مجانا لجميع الفئات والأعمار.





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وكانت هذه الدورة السابعة من المهرجان الدولي لفن السيرك وفنون الشارع جابت مدن تونس وبن عروس وسليانة والكاف وبنزرت وصفاقس وسوسة وزغوان بين 21 جوان الماضي و5 جويلية الجاري وتابع عروضها ما يناهز 50 ألف شخص.





وانطلقت هذه الدورة مطلع شهر جوان الماضي بتنظيم سلسلة من الورشات التكوينية في فن السيرك، إلى جانب تنظيم مسابقة وطنية في فنون السيرك (دورة أولى) احتضنها مسرح الجهات بمدينة الثقافة يوم 5 جوان، وفاز بجائزتها الأولى يُسري السويسي بالجائزة الأولى وتُوّج سيف الدين رڨام بالجائزة الثانية من هذه المسابقة، فيما آلت الجائزة الثالثة لفنانة السيرك منتهى الوسلاتي البالغة من العمر 11 عاما.



وتجسيما للدور الاجتماعي لهذا المهرجان، انتظمت أيضا قافلة ثقافية فنية لفائدة الأطفال فاقدي السند والأطفال ذوي الاحتياجات الخصوصية بولايتيْ تونس وبن عروس يوم 10 جوان بفضاء المركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس، حيث أقيمت لفائدتهم حصصا تنشيطية وألعابا ترفيهية وعروض في فن السيرك وورشات تكوينية.



وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة السابعة انتظمت بالتعاون مع المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرة الثقافية والفنية ومسرح الأوبرا بمدينة الثقافة والديوان الوطني للسياحة التونسية والمندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية بكل من تونس وبن عروس وسليانة وصفاقس وسوسة والكاف وبنزرت وزغوان.