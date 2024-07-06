نتائج اجتماع اللجنة التونسية البوركينية محور لقاء رئيس الجمهورية بوزير الخارجية

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مثلت نتائج اجتماع اللجنة المشتركة التونسية البوركينية التي انعقدت مؤخرا في "واقادوقو" محور لقاء جمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الجمعة بقصر قرطاج، بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار.



وكان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج قد ترأس الوفد التونسي الذي شارك في أشغال الدورة الثامنة للجنة المشتركة التونسية-البوركينية بالعاصمة البوركينية "واقادوقو" يومي 1 و2 جويلية 2024.





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ووفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية، أثنى رئيس الدولة على النتائج التي تم التوصل إليها مؤكّدا ضرورة تطوير العلاقات بين تونس وسائر دول القارة.



واعتبر رئيس الجمهورية أن إفريقيا تتوفّر لديها كلّ الإمكانيات وتزخر بكل الثروات ويجب أن تكون للأفارقة لأن شعوب القارة عانت الكثير على مدى قرون وتستحق أن تكون في وضع أفضل بكثير مما هي عليه اليوم، مذكّرا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عدد 1803 المؤرخ في 14 ديسمبر 1962 المتعلق بالسيادة الدائمة على الموارد الطبيعية.



كما أكّد أن الحلم الذي راود القادة الأفارقة في بداية السنوات الستين من القرن الماضي عند إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية يجب أن تجتمع عليه كل الشعوب الإفريقية حتى تقطع مع الحروب والبؤس والفقر.



كما تم التطرق، وفق ذات البلاغ، إلى تمسّك تونس المطلق بسيادتها ورفض أي تدخل أجنبي من أي جهة كانت في اختياراتها.



وعلى صعيد آخر، أكّد رئيس الجمهورية ضرورة تكثيف العمل الدبلوماسي في كل مكان مبرزا دور القناصل في رعاية شؤون التونسيين بالخارج.



كما تم التعرّض، أثناء اللقاء، إلى الاستعدادات لتنظيم الندوة الوطنية للكفاءات التونسية بالخارج حيث أوضح رئيس الجمهورية أن تونس تزخر بالكفاءات وتعتزّ بها، معتبرا أن هذه الكفاءات لا تُقدّر بثمن وليس من قبيل الصدفة أن تسعى حتى الدول المتقدّمة علميا إلى استقطابها.



وخلص رئيس الجمهورية إلى أن تونس تسعى إلى المساهمة في إرساء نظام إنساني جديد تتساوى فيه الحظوظ ويعمّ فيه العدل.

