سليانة: متابعة تقدم مشروع ربط الجهة بالغاز الطبيعي

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خصصت اللجنة الجهوية للتسريع في انجاز المشاريع العمومية المنعقدة اليوم الجمعة بمقر ولاية سليانة، في جزء منها، لمتابعة تقدم مشروع ربط الجهة بالغاز الطبيعي، الذي يضم جزئين.



وذكر الكاتب العام للولاية محمد نوفل بن إبراهيم في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء أن الجزء الاول من مشروع ربط الجهة بالغاز الطبيعي ينطلق من محول الطريق السريعة مجاز الباب(ولاية باجة) الى غاية محول "ميزانيتا" (ولاية سليانة) وهو مشروع ربط ولاية سليانة بالغاز الطبيعي، وينطلق الجزء الثاني من محول "ميزانيتا" الى غاية وصلة مدينة سليانة وهو مشروع ربط مدينة سليانة بالغاز الطبيعي.





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وبين بن إبراهيم أن نسبة تقدم أشغال مشروع ربط ولاية سليانة بالغاز الطبيعي (معتمديات العروسة وقعفور وبوعرادة والكريب) بلغت 90 بالمائة وتضمنت وضع القنوات، الا أنها شهدت تعطلا بسبب إشكاليات مادية للمقاولة المكلفة بالأشغال واخرى عقارية متعلقة ببناء محطتين.



وأضاف أنه تم الانتهاء من تحديد مسار مشروع ربط مدينة سليانة بالغاز الطبيعي في انتظار مد مصالح شركة "ستاغ غاز" يوم الاثنين القادم بالموافقة على مسار الأنبوب والإجابات المتعلقة ب13 نقطة سيقع تدارسها قصد تمرير أنبوب الغاز بالخرز تحت الطريق من قبل المصالح الجهوية للتجهيز.

ومن المنتظر، وفق ذات المصدر، أن تنطلق الأشغال يوم 19 جويلية الجاري، علما وأن شركة" ستاغ غاز "ستوفر 20 كم من الأنابيب (نظرا لعدم توفرها).

يذكر أن الجلسة أشرف عليها الكاتب العام للولاية وحضرها كافة أعضاء اللجنة وتناولت متابعة مشروع ربط ولاية سليانة بالغاز الطبيعي وتقدم أشغال مشروع الوكالة الفنية للنقل البري وبناء مقرات معتمديتي بوعرادة ومكثر