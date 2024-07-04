اتفاق على تقديم منح جامعية للناجحين في البكالوريا لمتابعة دراستهم في جامعات الصين

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تمّ الاتفاق، على تقديم منح جامعية لمتابعة الدراسة في الجامعات بالصين لفائدة الناجحين في البكالوريا وتوفير دعم مادي من الجانب الصيني لتطوير برنامج تدريس اللغة الصينية في تونس، وذلك خلال لقاء جمع، المدير العام للتفقدية العامة لبيداغوجيا التربية، فتحي محمد، بمديرة معهد كونفوشيوس الصيني بتونس، رو شين.



واتفق الطرفان على صياغة مشروع اتفاقية شراكة وتعاون بين وزارة التربية التونسية ونظيرتها الصينية، وعلى تشجيع التلاميذ على تعلم اللغة الصينية وتعميمها في إطار تنشيط نوادي اللغات الأجنبية، الى جانب تقديم موارد تكنولوجية لتجهيز مخابر اللغات في المدارس التونسية، حسب بلاغ نشر اليوم الخميس على حساب الوزارة على شبكة التواصل الاجتماعي " فايسبوك".





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وتم الاتفاق خلال اللقاء على تشجيع تبادل الخبرات بين البلدين، بما في ذلك إرسال مكونين ومدرسين من تونس إلى الصين وإدراج انتداب خريجي المدارس المهنية التونسية في الشركات الصينية بتونس.



وقد تم خلال اللقاء تقديم عرض حول تكوين التلاميذ في اللغة الصينية عن بُعد ومتابعة النتائج الجيدة المحققة في هذا المجال.



وأكد المدير العام للتفقدية العامة لبيداغوجيا التربية، فتحي محمد، بالمناسبة، على أهمية تعزيز التعاون التربوي بين تونس والصين، مشددًا على ضرورة تطوير طرق التدريس وتبادل الخبرات.

