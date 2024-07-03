لجنة تنظيم الإدارة بالبرلمان تواصل النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم عطلة الأمومة

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ناقشت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد خلال جلسة بالبرلمان، اليوم الأربعاء، مقترح القانون عدد 13/2024 المتعلّق بتنظيم عطلة الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص.



كما واصلت النظر في مقترح القانون في عدد 16 /2024 المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 112 لسنة 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.





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وتبعا لاشتراك مقترحي القانونين من حيث المضمون، قررت اللجنة اعتماد مقترح القانون عدد 13/2024 المتعلّق بتنظيم عطلة الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص مع تضمينه لمقتضيات مقترح القانون عدد 16 /2024 المتعلق بتنقيح واتمام قانون الوظيفة العمومية.



وقررت اللجنة مواصلة النظر في مقترح القانون المتعلّق بتنظيم عطلة الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص خلال الأسبوع المقبل.







