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لجنة تنظيم الإدارة بالبرلمان تواصل النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم عطلة الأمومة

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Publié le Mercredi 03 Juillet 2024 - 20:58 قراءة: 0 د, 36 ث
      
ناقشت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد خلال جلسة بالبرلمان، اليوم الأربعاء، مقترح القانون عدد 13/2024 المتعلّق بتنظيم عطلة الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص.

كما واصلت النظر في مقترح القانون في عدد 16 /2024 المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 112 لسنة 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

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وتبعا لاشتراك مقترحي القانونين من حيث المضمون، قررت اللجنة اعتماد مقترح القانون عدد 13/2024 المتعلّق بتنظيم عطلة الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص مع تضمينه لمقتضيات مقترح القانون عدد 16 /2024 المتعلق بتنقيح واتمام قانون الوظيفة العمومية.

وقررت اللجنة مواصلة النظر في مقترح القانون المتعلّق بتنظيم عطلة الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص خلال الأسبوع المقبل.





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