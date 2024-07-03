التليلي المنصري : فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية سيكون مبدئيا آخر جويلية وبداية اوت، والحملة الانتخابية ستنطلق يوم 13 سبتمبر

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افاد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري ان فتح باب ايداع الترشحات للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها يوم 6 اكتوبر 2024 ،سيكون مبدئيا بين اواخر شهر جويلية الجاري وبداية شهر اوت المقبل

وكان رئيس الجمهورية اصدر مساء امس الثلاثاء، أمرا يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 أكتوبر 2024، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية.



وبين المنصري اليوم الاربعاء في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان الهيئة وعلى اثرقرار رئيس الجمهورية المتعلق بامر دعوة الناخبين ، ستنشر الرزنامة الانتخابية التي سيصادق عليها مجلس الهيئة في اجتماعه المبرمج يوم غد الخميس، مضيفا ان هذه الروزنامة ضبطت آجال الحملة الانتخابية التي ستنطلق مبدئيا في 13 سبتمبر القادم فيما يكون يوم الصمت الانتخابي في 5 اكتوبر



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واضاف ان الانتخابات الرئاسية ستجري في الدوائر الانتخابية بالخارج خلال ايام 4 و5 و6 اكتوبر القادم

وبخصوص التزكيات اوضح عضو الهيئة انه بامكان الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية جمع التزكيات بمجرد نشر الانموذج المخصص للتزكية بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الهيئة في الاجتماع الذي سيعقده غدا الخميس والذي سيخصص للتداول في تنقيح القرارالترتيبي عدد 18 المتعلق بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية



واوضح في هذا الصدد ان عدد التزكيات المطلوبة للمترشحين، حددت وفق القانون الانتخابي ب 10 تزكيات من نواب الشعب بالبرلمان أو10 تزكيات من اعضاء المجلس الوطني للجهات والاقاليم (الغرفة الثانية) أو40 تزكية من رؤساء مجالس منتخبة وهي رؤساء المجالس المحلية ورؤساء المجالس الجوية ورؤساء الاقاليم

وبين المنصري ان الهيئة انطلقت منذ مدة في الاعداد للانتخابات الرئاسية وعقدت عديد الجلسات ، كما ان القرارات الترتيبة المتعلقة بهذه الانتخابات جاهزة على غرار القرارات المتعلقة بشروط واجراءات الترشح وتمويل الحملة الانتخابية ومراقبة وسائل الاعلام اثناء الحملة

وبخصوص تحيين السجل الانتخابي قال محمد التليلي المنصري ان الادارات الفرعية لهيئة الانتخابات تواصل القيام بهذه الاجراءات مع المواطنين كما سيتم تكثيف هذه العملية بفرق متنقلة في عديد الفضاءات على غرار ما تم في الانتخابات السابقة موضحا ان مجلس الهيئة سيحدد فترة فتح وغلق تحيين السجل الانتخابي في اطار الروزنامة



وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اعلنت مساء امس الثلاثاء مباشرة بعد صدور بلاغ رئاسة الجمهورية المتعلق بامر دعوة الناخبين أن مجلس الهيئة سيعقد اجتماعا يوم غد الخميس للمصادقة على رزنامة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 وتنقيح القرار الترتيبي عدد 18 لسنة 2014 المؤرخ في 4 اوت 2014 المتعلق بقواعد واجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية. وسيكون هذا الاجتماع متبوعا بنقطة إعلامية بمقر الهيئة الفرعية بتونس القصبة.



