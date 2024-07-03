مهرجان بنزرت للموسيقى الإلكترونية "فينيكس ساوند" من 12 إلى 14 جويلية

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تلتئم الدورة الثانية من مهرجان "فينيكس ساوند" للموسيقى الإلكترونية من 12 إلى 14 جويلية 2024 بمنطقة "كاب سيراط" من ولاية بنزرت بدعم من وزارة السياحة والصناعات التقليدية.



ويشارك في هذه الدورة 25 منسق أغاني تونسي تتراوح أعمارهم بين 25 و 50 عامًا، بحسب ما جاء في البيان الصادر عن إدارة المهرجان.





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وتهدف هذه الدورة الثانية من مهرجان "فينيكس ساوند" التي تقام تحت عنوان "صوت الأمواج"، إلى تسليط الضوء على ثروات تونس الفنية والثقافية والطبيعية من خلال الموسيقى والفنون مع خلق ديناميكية اقتصادية وسياحية محلية مستدامة. كما يهدف إلى تحويل التظاهرات الاحتفالية التونسية إلى محرك للتنمية المستدامة، من خلال دعم المجتمعات المحلية وتعزيز صورة تونس الإيجابية على المستوى الدولي.



ويأتي اختيار "كاب سيراط" ببنزرت بسبب شواطئها الذهبية ومياهها الصافية وطبيعتها الخلابة، حيث يتميّز هذا الخليج البحري الصغير برماله البيضاء ويمتد طويلًا بين منحدرين عميقين، وهو ما ساهم في الحفاظ على خصوصيته. وفضلا عن البرنامج الموسيقي، سيقدم المهرجان لضيوفه قرية معروضات مخصصة للفنانين التونسيين وهوما سيساهم في دعم مختلف المجتمعات المحلية، بالإضافة إلى عرض أزياء يسلط الضوء على علامات الملابس الجاهزة التجارية التونسية. ومن خلال الترويج للحرفيين والفنانين المحليين، سيساهم المهرجان في تنشيط الحركة الاقتصادية داخل المجتمعات المحلية والاحتفال بالتراث الثقافي التونسي.

كما سيتم تنظيم حملة تنظيف الشاطئ المحيط بمكان الحدث لرفع مستوى الوعي بين رواد المهرجان بخصوص حماية التراث الطبيعي، ذلك أن الوعي يعد جزءًا لا يتجزأ من اتصالاتنا ومرافقنا في الموقع، مما يساهم في بيئة أكثر نظافة وصحة.

وتجدر الإشارة إلى أن تظاهرة "فينيكس ساوند" استقبلت في دورتها الأولى التي انعقدت من 19 إلى 21 أفريل 2024 بمطماطة ولاية قابس. وسجّلت حضور 350 من رواد المهرجان، من بينهم حوالي خمسين أجنبيا من جنسيات مختلفة، كالجنسيات الأمريكية، البريطانية، الفرنسية، الإيطالية والمغربية والاستوائية وغيرها.