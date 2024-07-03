بن عروس: تواصل عملية تنظيف وغربلة الشواطئ بالضاحية الجنوبية للعاصمة

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تواصل وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، عملية تنظيف وغربلة الشريط الساحلي للضاحية الجنوبية بالعاصمة، وذلك في إطار تنفيذ برنامج تمشيط الرمال وغربلتها، بصفة دورية، والتنظيف اليدوي للكثبان الرملية ومداخل الشواطئ.



وتمّ اليوم الأربعاء، التدخل بصفة استثنائية، لتنظيف شاطئ رادس، كما تم رفع الشوائب والنفايات البحرية يدويا، والقيام بغربلة الرمال على طول 1500م وعلى عرض 10 أمتار، حيث تمّ رفع حوالي 30 طنا من النفايات البحرية والشوائب، وفق مصالح الوكالة ببن عروس.

وانطلقت أعمال التنظيف اليدوي والآلي المتعلقة بالشواطئ العمومية الممتدة على طول الشريط الساحلي للضاحية الجنوبية للعاصمة، بداية من شهر جوان المنقضي، بعد ان شرعت الوكالة في أعمال التهيئة التي تسبق عملية التنظيف والغربلة السنوية للشريط الساحلي للضاحية الجنوبية للعاصمة، التي تتزامن مع حلول موسم الاصطياف من كل سنة وتتواصل إلى حدود شهر سبتمبر المقبل.



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وحددت المصالح الفنية للوكالة، أماكن التدخل على طول الشريط الساحلي الممتد من شاطئ رادس وصولا إلى شاطئ سليمان والمنطقة السياحية ببرج السدرية بطول 11 كلم، حيث تشمل العملية إجراء 14 تدخلا على أكثر من 100 هكتار، وفق نفس المصدر.

وكانت وزيرة البيئة أعطت يوم 7 ماي المنقضي إشارة الانطلاق الرسمية لبرنامج التنظيف الالي للشواطئ للسنة الحالية .



ويشمل برنامج التدخل المتعلق بتنظيف الشواطئ، القيام بأعمال الحرث والغربلة على طول الشريط الساحلي وتنقية الفسحة الشاطئية من الفواضل المتراكمة على طول الشريط الساحلي سواء بسبب السلوكيات الفردية او بسبب الفضلات التي يخرجها البحر طبيعيا.