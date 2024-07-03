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اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية تكرم الرياضيين التونسيين المتاهلين لدورة الالعاب الاولمبية بباريس

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Publié le Mercredi 03 Juillet 2024 - 10:01 قراءة: 0 د, 44 ث
      
تنظم اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية برئاسة محرز بوصيان يوم غد الخميس (س 11) باحد نزل العاصمة حفل تكريم للرياضيين التونسيين المتاهلين للمشاركة في دورة الالعاب الاولمبية التي ستقام بباريس من 26 جويلية الجاري الى 11 اوت المقبل

كما يعقد رئيس اللجنة ندوة صحفية بالمناسبة ستخصص لتسليط الضوء على المشاركة التونسية في دورة الالعاب الاولمبية 2024.
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اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية تقرر اسناد منحة تشجيعية موحدة لجميع المتاهلين لاولمبياد باريس 2024...

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وكانت اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية قررت اسناد منحة تشجيعية موحدة لجميع الرياضيين المتاهلين الى الالعاب الاولمبية "باريس 2024" وعددهم 26 رياضيا.
وفي سياق متصل عقد المكتب التنفيذي للجنة برئاسة محرز بوصيان عضو اللجنة الدولية الاولمبية يوم الثلاثاء اجتماعا تم خلاله التداول في عديد النقاط المتعلقة بالتحضيرات للاولمبياد على غرار المسائل اللوجستية ومواعيد الرحلات المقررة الى باريس بالنسبة لمختلف افراد البعثة التونسية.


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