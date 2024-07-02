اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية تقرر اسناد منحة تشجيعية موحدة لجميع المتاهلين لاولمبياد باريس 2024

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قررت اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية اليوم الثلاثاء اسناد منحة تشجيعية موحدة لجميع الرياضيين المتاهلين الى الالعاب الاولمبية "باريس 2024" وعددهم 26 رياضيا.



وافاد مصدر مسؤول صلب اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية "وات" ان المكتب التنفيذي للجنة برئاسة محرز بوصيان عضو اللجنة الدولية الاولمبية عقد اليوم الثلاثاء اجتماعا تم خلاله تداول عديد النقاط المتعلقة بالتحضيرات للاولمبياد على غرار المسائل اللوجستية ومواعيد الرحلات المقررة الى باريس بالنسبة لمختلف افراد البعثة التونسية.





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واضاف "لقد تقرر ان يتحول الوفد الرسمي الذي يضم مسؤولي اللجنة الوطنية الاولمبية ووزارة الشباب والرياضة والجهاز الطبي الى العاصمة الفرنسية يوم 18 جويلية الجاري وذلك لحضور اخر اجتماع تنسيقي خاص بالالعاب المبرمج عقده بالقرية الاولمبية من اجل حسم كل النقاط المتعلقة باقامة الرياضيين والاعاشة والتنقل والاعتمادات".



واشار ذات المصدر الى ان "موعد تحول اول وفد رياضي تونسي الى باريس سيكون يوم 20 جويلية الجاري ومن بينهم عناصر اختصاص الرماية من ذلك التونسية رحاب الوليد التي ستنطلق منافساتها يوم 25 جويلية اي يوم واحد قبل حفل الافتتاح على ان تتوالى بعدها الرحلات حسب مواعيد انطلاق المسابقات في الاولمبياد".



ومن جهة اخرى، تم خلال اجتماع المكتب التنفيذي للجنة الوطنية الاولمبية التونسية الاتفاق على مبدأ دعم معظم الجامعات الرياضية سواء الاولمبية او غيرها بإسنادها منح دعم تضبط قيمتها لاحقا.



يذكر ان اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية قد تكفلت باقتناء جميع تذاكر البعثة الرسمية التونسية المشاركة في اولمبياد باريس 2024 مساهمة منها في تخفيف العبء عل ميزانية الدولة وفق ما كان افاد به رئيس اللجنة محرز بوصيان وكالة تونس افريقيا للانباء على هامش احتفالات اللجنة باليوم الاولمبي العالمي يوم 23 جوان الماضي.

وتقام دورة الالعاب الاولمبية بباريس من 26 جويلية الجاري الى 11 اوت القادم.