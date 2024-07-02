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وزير الداخلية يتفقد عددا من الوحدات الأمنية في جزيرة جربة

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Publié le Mardi 02 Juillet 2024 - 11:36 قراءة: 0 د, 32 ث
      
أدى وزير الدّاخليّة خالـد النوري ظهر امس الأثنين زيارة تفقد ميدانية، الى ثكنة فوج حفظ النظام الجهوي بجربة جرجيس حيث إطلع على جاهزية الوحدات المذكورة وعلى سير العمل بها مثنيا على ما تبذله هذه الوحدات من تفان في أداء الواجب الوطني.

كما قام الوزير بتفقد وحدات شرطة الحدود والأجانب العاملة بمطار جربة جرجيس الدّولي موصيا بتوفير كل الدعم اللوجستي لتمكينها من أداء مهامها على الوجه الأمثل في تسهيل عبور المسافرين والتسريع في الإجراءات الحدودية بمختلف نقاط عمل هذه الوحدات .
وتأتي هذه الزيارة في إطار تأمين الموسم السياحي والسعي لتوفير أفضل الظروف لعودة الجالية التونسية المقيمة بالخارج وتسهيل حركة المرور وحفظ النظام العام.
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