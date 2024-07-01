بن عروس: محاصرة عنصر اجرامي محكوم بالنفاذ العاجل

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تمكنت أمس الفرقة السابعة في إطار تعقب العناصر المفتش عنها و المطلوبة للعدالة و التصدي لظاهرة السلب و السرقة على كامل الخط الجنوبي من إيقاف عنصر محكوم ب10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل من اجل تورطه في قضايا اصدار شيكات بدون رصيد ،كما تم إيقاف عدة عناصر اجرامية محل تفتيش من أجل العنف الشديد، السرقة...

وقد تم الاحتفاظ بهم لاحالتهم على مصادر التفتيش.

