وزارة الداخلية تعلن عن تفكيك شبكة دولية تنشط في توريد المواد المخدّرة الى تونس

أعلنت وزارة الداخلية، عن تفكيك شبكة دوليّة تنشط في مجال تهريب المُخدّرات وحجز 1050 صفيحة من مخدّر القنب الهندي ، و حوالي 35 ألف قرصا مُخدّرا بميناء رادس.



وأفادت الوزارة في بلاغ لها، أن الوحدات التابعة للإدارة الفرعيّة لمُكافحة المُخدّرات بالقرجاني ألقت القبض على 4 أشخاص ،وقامت بادراج شخص آخر شملتهُ الأبحاث من دولة أوروبية بالتفتيش ،بهدف تفكيك شبكة دولية كانت تنوي توريد المواد المخدّرة الى تونس ، مبيّنة، أن هذه العملية جاءت في إطار التصدّي لظاهرة تهريب وتوريد المواد المُخدرة خاصة عن طريق الموانئ.





وأكدت الوزارة وفق ذات البلاغ، أنه تم التعرّف على عناصر هذه الشبكة بالتنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس التي أذنت باجراء جُملة من المداهمات بكلّ من ولايتي بنزرت وتونس العاصمة بعد تعميق التحرّيات في الموضوع من قبل الوحدات التابعة للإدارة الفرعيّة لمُكافحة المُخدّرات وإجراء المُعاينات الميدانيّة والفنية اللازمة.وذكرت، أن هذه العملية وقع تنفيذها إثر توفر معلومات يوم 28 جوان 2024 لدى الوحدات التابعة لمُحافظة شرطة الحدُود بميناء رادس والإدارة الفرعية لمُكافحة المُخدّرات بإدارة الشرطة العدليّة بالقرجاني مفادُها اعتزام شبكة ناشطة في مجال تهريب المُخدّرات وتوريد كمية هامّة من المواد المُخدّرة على متن مجرُورة سيتمّ إرساؤها بميناء رادس.وقد تم ايلاء الموضوع الأهمية اللازمة وإجراء جُملة من التحرّيات ليقع تحديد مكان المجرورة بميناء رادس، ثم أذنت النيابة العموميّة بالمحكمة الابتدائية ببن عروس بتفتيش المجرورة المذكورة ،حيثُ تمّ العثور على 4 حقائب كبيرة الحجم تحتوي على مواد مُخدّرة مخفية بإحكام تتمثل في 3 حقائب تحتوي على حوالي 1050 صفيحة من مُخدّر القنب الهندي تزنُ حوالي 105كغ.وتم العثورايضا، على حقيبة تحتوي على حوالي35 ألف قرصا مُخدّرا و آلة تعقب وتتبّع (GPS) يقع استعمالها في تعقب وتحديد مكان المواد المُخدّرة ،بالاضافة الى حجز شاحنتين اثنتين.