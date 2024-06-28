قابس: انطلاق فعاليات الدورة 40 لمعرض قابس الدولي

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انطلقت مساء اليوم الجمعة 28 جوان 2024 بقصر المعارض بقابس الدورة 40 لمعرض قابس الدولي التي تتواصل الى 14 جويلية 2024 تحت شعار " قابس جنة الدنيا .. اسمها مواتيها .. رافع صيتها ومعليها".

ويشارك في هذه الدورة التي أشرف على افتتاحها الكاتب العام للولاية المكلف بتسيير شؤون ولاية قابس غالب القلالي بحضور المعتمد الأول للولاية مصطفى مسعدي قرابة 400 عارضا وعارضة من مختلف ولايات الجمهورية ومن الجزائر وسوريا يمثلون أغلب قطاعات الانتاج ومن بينها الأثاث والتاثيث والملابس الجاهزة والمفروشات والستائر والأقمشة والأحذية ومواد التجميل والديكور والمرطبات والمثلجات والترفيه والخدمات.

وتحتل السياحة والصناعات التقليدية في هذه الدورة مكانة ملحوظة حيث يشارك في هذا المعرض قرابة 100 عارضا وعارضة يتوزعون بين مجالات عديدة من بينها وكالات الأسفار والاقامات الفندقية والعائلية اضافة الى اختصاصات حرفية عديدة من داخل ولاية قابس وخارجها.

من جهة أخرى حافظت ادارة معرض قابس الدولي في هذه الدورة على البعد التنشيطي والترفيهي لهذه التظاهرة التجارية الكبرى و برمجت العديد من العروض الفنية والمسابقات المخصصة لزوار هذا المعرض.