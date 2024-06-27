البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: الاتحاد المنستيري يفوز بالبطولة التاسعة في تاريخه والسادسة على التوالي

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توّج الاتحاد المنستيري بالبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة لموسم 2023-2024، اثر فوزه اليوم الخميس بقاعة محمد المزالي بالمنستير على النادي الافريقي 78 - 58 في اللقاء الخامس والفاصل ضمن سلسلة الدور النهائي للبطولة.



ويعد هذا اللقب هو التاسع في تاريخ الاتحاد المنستيري والسادس على التوالي.





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وكان الاتحاد الرياضي المنستيري فاز باللقاءين الاولين في قاعة المزالي 83-72 و76-65 قبل أن يعود النادي الافريقي من بعيد ويحقق انتصارين متتاليين في قاعة القرجاني 81-58 و69 - 59 ويفرض اللجوء الى مباراة فاصلة لتحديد هوية بطل تونس لهذا الموسم.



وفي ما يلي تذكير بالنتائج الحاصلة في لقاءات الدور النهائي للبطولة:



الخميس 27 جوان 2024 - الجولة الخامسة

قاعة محمد المزالي بالمنستير

الاتحاد المنستيري - النادي الافريقي 78 - 58



الثلاثاء 18 جوان 2024 - الجولة الأولى

قاعة محمد المزالي بالمنستير

الاتحاد المنستيري - النادي الافريقي 72 - 83



الخميس 20 جوان 2024 - الجولة الثانية

قاعة محمد المزالي بالمنستير

الاتحاد المنستيري - النادي الافريقي 76-65



السبت 22 جوان 2024 - الجولة الثالثة

قاعة القرجاني -

النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري 81 - 58





الثلاثاء 25 جوان 2024 - الجولة الرابعة

قاعة القرجاني

النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري 69 - 59

