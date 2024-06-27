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كأس أوروبا 2024 - برنامج الدور ثمن النهائي

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Publié le Jeudi 27 Juin 2024 - 09:40 قراءة: 0 د, 20 ث
      
في ما يلي برنامج مقابلات الدور ثمن النهائي لكأس أوروبا لكرة القدم، المقامة بألمانيا إلى غاية 14 جويلية المقبل :

السبت 29 جوان 2024
سويسرا - إيطاليا
...

ألمانيا - الدنمارك

الأحد 30 جوان 2024
إنقلترا - سلوفاكيا
إسبانيا - جورجيا

الاثنين 1 جويلية 2024
فرنسا - بلجيكا
البرتغال - سلوفينيا

الثلاثاء 2 جويلية 2024
رومانيا - هولندا
النمسا - تركيا


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