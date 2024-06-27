كأس أوروبا 2024 - برنامج الدور ثمن النهائي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/666f261ca743a0.57702180_mfehpilojqnkg.jpg width=100 align=left border=0>

في ما يلي برنامج مقابلات الدور ثمن النهائي لكأس أوروبا لكرة القدم، المقامة بألمانيا إلى غاية 14 جويلية المقبل :



السبت 29 جوان 2024

سويسرا - إيطاليا



...



ألمانيا - الدنمارك



الأحد 30 جوان 2024

إنقلترا - سلوفاكيا

إسبانيا - جورجيا



الاثنين 1 جويلية 2024

فرنسا - بلجيكا

البرتغال - سلوفينيا



الثلاثاء 2 جويلية 2024

رومانيا - هولندا

النمسا - تركيا

