كأس أوروبا 2024 - برنامج الدور ثمن النهائي

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في ما يلي برنامج مقابلات الدور ثمن النهائي لكأس أوروبا لكرة القدم، المقامة بألمانيا إلى غاية 14 جويلية المقبل :
السبت 29 جوان 2024
سويسرا - إيطاليا
السبت 29 جوان 2024
سويسرا - إيطاليا
ألمانيا - الدنمارك
الأحد 30 جوان 2024
إنقلترا - سلوفاكيا
إسبانيا - جورجيا
الاثنين 1 جويلية 2024
فرنسا - بلجيكا
البرتغال - سلوفينيا
الثلاثاء 2 جويلية 2024
رومانيا - هولندا
النمسا - تركيا
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