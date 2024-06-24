تفكيك شبكة دولية تنشط في تهريب وترويج المواد المخدرة بين الكاف والقصرين (وزارة الداخلية)

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تمكنت وحدات الحرس الوطني من تفكيك شبكة دولية مختصة في التهريب وترويج المواد المخدرة تنشط بين ولايتي الكاف والقصرين، وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم الاثنين عن وزارة الداخلية، مرفق بمقطع فيديو يوثق هذه العملية.



وأضافت الداخلية أنه تم ضبط ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق العدلية في ترويج المواد المخدرة على صلة بهذا الوفاق الإجرامي وحجز لديهم أسلحة بيضاء، وإدراج شخصين آخرين بالتفتيش، وحجز 50 صفيحة من مخدر "القنب الهندي" زنتها 5 كلغ وسيارتين مستغلتين في نقل وترويج المواد المخدّرة.





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وجاءت هذه العملية، حسب وزارة الداخلية، إثر توفـّر معلومات لدى الفرقة المركزيّة لمكافحة المخدّرات للحرس الوطني ببن عروس ونظيرتها للأبحاث العدليّة بالقصرين مفادها نشاط شخص من ذوي السوابق العدلية وشركاء آخرين في تهريب المواد المخدّرة من بلد مجاور وترويجها بولايتي القصرين والكاف.



وبعد استشارة النيابة العمومية، نفّذت الوحدتان المذكورتان، معززتين بفرق تابعة للوحدة المختصة للحرس الوطني ببئر بورقبة وفوج الطلائع بالعوينة ووحدات إقليم الحرس الوطني بالقصرين، عملية أمنية نوعية للكشف عن هذه الشبكة.



وأذنت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بالكاف بالاحتفاظ بذوي الشبهة لأجل جرائم تتعلق "بنقل وتهريب مواد مخدرة وتبييض أموال". ولا تزال الأبحاث جارية على صعيد الفرقة المركزية لمكافحة المخدّرات بإدارة الشؤون العدلية بالإدارة العامة للأمن العمومي للحرس الوطني.

وجاءت هذه العملية، حسب وزارة الداخلية، إثر توفـّر معلومات لدى الفرقة المركزيّة لمكافحة المخدّرات للحرس الوطني ببن عروس ونظيرتها للأبحاث العدليّة بالقصرين مفادها نشاط شخص من ذوي السوابق العدلية وشركاء آخرين في تهريب المواد المخدّرة من بلد مجاور وترويجها بولايتي القصرين والكاف.وبعد استشارة النيابة العمومية، نفّذت الوحدتان المذكورتان، معززتين بفرق تابعة للوحدة المختصة للحرس الوطني ببئر بورقبة وفوج الطلائع بالعوينة ووحدات إقليم الحرس الوطني بالقصرين، عملية أمنية نوعية للكشف عن هذه الشبكة.وأذنت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بالكاف بالاحتفاظ بذوي الشبهة لأجل جرائم تتعلق "بنقل وتهريب مواد مخدرة وتبييض أموال". ولا تزال الأبحاث جارية على صعيد الفرقة المركزية لمكافحة المخدّرات بإدارة الشؤون العدلية بالإدارة العامة للأمن العمومي للحرس الوطني.