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كاس تونس (ربع النهائي): الاولمبي الباجي يزيح مستقبل المرسى في مباراة مثيرة ويتاهل الى نصف النهائي

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Publié le Samedi 22 Juin 2024 - 19:13 قراءة: 1 د, 32 ث
      
تاهل الاولمبي الباجي مساء اليوم السبت الى الدور نصف النهائي لكاس تونس لكرة القدم لموسم 2023-2024 وذلك غداة فوزه على مستقبل المرسى (نزل الى الرابطة الثانية) بنتيجة 3-2 بعد تمديد الوقت (الوقت الاصلي 2-2) في لقاء مثير لحساب الدور ربع النهائي للمسابقة الذي احتضنه ملعب الشاذلي زويتن بالعاصمة.

وافتتح الاولمبي الباجي التهديف عن طريق اللاعب علي ديسي سيسوكو في دق 66 الا ان مستقبل المرسى نجح في تحقيق ريمونتادا مكنته من تعديل الكفة في مرحلة اولى عن طريق وسام بوسنينة في دق 79 قبل ان يضيف اللاعب عمر الطرايدي الهدف الثاني في دق 89 من ضربة جزاء.

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وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تسير نحو النهاية بتاهل فريق الصفصاف توفق لاعب الاولمبي الباجي ربيع العمري في تعديل النتيجة في دق 90+5 ليعيد توزيع اوراق الحوار وارجاع المباراة الى نقطة البداية ولعب الحصتين الاضافيتين.

ولم تمض 3 دقائق عن بداية الحصة الاضافية الاولى حتى تمكن الاولمبي الباجي من تثليث النتيجة بعد تسديدة محمد العبسي الذي اصطدمت كرته بمدافع مستقبل المرسى موغيشا قبل ان تلج الشباك والتاشير على بطاقة عبور حامل اللقب الاخير للاميرة الى المربع الذهبي.

وكان النادي البنزرتي قد ضمن تاهله بصعوبة الى الدور نصف النهائي اثر فوزه مساء امس الجمعة على سبورتينغ بن عروس (غادر الى الرابطة الثالثة -مستوى اول-) بنتيجة 1-صفر بعد تمديد الوقت في بنزرت.

وتستكمل بقية مباريات الدور ربع النهائي للكاس يوم غد الاحد 23 جوان الجاري.

السبت 22 جوان 2024
في ملعب الشاذلي زويتن
الاولمبي الباجي 3 علي ديسي سيسوكو دق 66/ربيع الحمري دق 90+5 / موغيشا ضد مرماه دق 93
مستقبل المرسى 2 وسام بوسنينة دق 79 /عمر الطرايدي دق 89

الجمعة 21 جوان 2024
في ملعب 15 اكتوبر ببنزرت
النادي البنزرتي 1 علاء الدين بوعلاقي دق 129 ض ج
سبورتينغ بن عروس صفر

الاحد 23 جوان 2024
في سوسة (س16)
النجم الساحلي - الملعب التونسي الحكم: سيف الورتاني

في المنستير (س19)
الاتحاد المنستيري - النادي الافريقي الحكم: أسامة بن اسحاق


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