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إرتفاع عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي بنسبة 88،8 بالمائة نهاية شهر ماي 2024

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Publié le Samedi 22 Juin 2024 - 13:04 قراءة: 0 د, 49 ث
      
إرتفعت عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي، بنسبة 88،8 بالمائة نهاية شهر ماي 2024، لتناهز 3963 مليون دينار، خلال السبعة أشهر الأولى من موسم 2024/2023 (نوفمبر 2023 - ماي 2024) مقارنة بالفترة نفسها من موسم 2023/2022 ، وفق معطيات صادرة، السبت، بالنشرية الشهرية للمرصد الوطني للفلاحة.


وبلغت الكميات المصدرة ، 148،7 ألف طن، بزيادة 12،3 بالمائة.
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وإرتفع متوسط ​​السعر المسجل خلال الموسم الحالي 2024/2023 ، ليصل إلى 26،65 د/كلغ، مقابل 15،84 د/كلغ، خلال الفترة ذاتها من الموسم السابق


وتعتبر إسبانيا الوجهة الرئيسية لزيت الزيتون التونسي، بنسبة 47،4 بالمائة، تليها إيطاليا (42،2 بالمائة) والولايات المتحدة (33،8 بالمائة).



وبلغت صادرات زيت الزيتون البيولوجي، خلال الفترة نفسها 9 ألف طن، بقيمة 880،9 مليون دينار وبمتوسط ​​سعر 27،03 د/كيلوغرام.



وبلغت حصة زيت الزيتون البيولوجي، من إجمالي صادرات زيت الزيتون التونسية، 21،9 بالمائة من حيث الكمية و22،2 بالمائة من حيث القيمة.


ولم تتجاوز كميات زيت الزيتون المعلّب المصدرة 5 بالمائة، من إجمالي زيت الزيتون البيولوجي المصدر.


وتعد إيطاليا الوجهة الرئيسية بنسبة 50،69 بالمائة، تليها إسبانيا (30،65 بالمائة) وفرنسا (12،27 بالمائة).


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