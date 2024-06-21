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لقاء رئيس الجمهورية بعضو مجلس إدارة لبنك تونس العربي الدولي ، يتناول معاضدة المؤسسات المالية لمجهودات الدولة في شتى القطاعات

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Publié le Vendredi 21 Juin 2024 - 20:55 قراءة: 0 د, 40 ث
      
تناول اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر، الجمعة، بقصر قرطاج، بمحمّد العقربي، عضو مجلس إدارة بنك تونس العربي الدولي المكلف بالعلاقات مع الهيئات العامة، معاضدة المؤسسات المالية لمجهودات الدولة في شتى القطاعات.

وأكد بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، أن الرئيس قيس سعيد ركز على أهم القطاعات على غرار الصحة والتعليم والنقل وخاصة في المناطق التي تفتقر لأبسط الحاجيات.

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وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس الجمهورية على الاستعدادات الجارية لانطلاق أشغال التعهد بعدد من المؤسسات التربوية وترميمها قبل العودة المدرسية المقبلة في عدد من المناطق كالملاسين وروّاد وولاية القصرين وغيرها من الجهات الداخلية.

وبالإضافة إلى المؤسسات التربوية، اطّلع رئيس الدولة على مشروع ترميم دار الثقافة ابن خلدون.

وأكّد رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، أن تونس بإمكانياتها الذاتية وبتضافر جهود الجميع انطلاقا من الشعور العميق بالمسؤولية الوطنية يمكنها أن ترفع شتى أنواع التحديات.




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