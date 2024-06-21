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المنتخب التونسي للبوتشيا يشارك في دورة التحدي العالمي ببولونيا من 24 جوان الى 2 جويلية

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Publié le Vendredi 21 Juin 2024 - 14:05 قراءة: 1 د, 0 ث
      
أكد عبد الرزاق سوايسة المدير الفني للجنة الوطنية البارلمبية التونسية مشاركة 3 عناصر من المنتخب التونسي للبوتشيا في دورة التحدي العالمي التي ستقام بمدينة بوزنان البولونية من 24 جوان الجاري الى 2 جويلية القادم بمشاركة 22 دولة.

وأوضح سوايسة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الجمعة أنّ المشاركة التونسية ستكون ممثلة بالرياضيين الثلاثة المتأهلين الى دورة الألعاب البارلمبية المقررة بالعاصمة الفرنسية باريس من 28 أوت الى 8 سبتمبر 2024 وهم مهى عون الله (بي سي 1) وأشرف التياحي (بي سي 2) وعياد بن يوب (بي سي 2) الذين سيخوضون مسابقتي الفردي والفرق تحت اشراف الاطار الفني المتالف من فاتن بن هلال وكمال طعم الله.
وأبرز أنّ الهدف من هذه المشاركة هو الاحتكاك بالأبطال العالميين وكسب مزيد من الخبرة من ناحية والتحضير لدورة الالعاب البارلمبية المقبلة من ناحية اخرى منوّها بأنّ مشاركة المنتخب التونسي للبوتشيا ستقتصر خلال بارا-اولمبياد باريس على منافسات الفرق.
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يذكر ان المنتخب التونسي للبوتشيا كان قد ضمن تاهله الى دورة الالعاب البارلمبية 2024 في مسابقة الفرق اثر تتويجه بلقب البطولة الافريقية التي استضافتها العاصمة المصرية القاهرة خلال شهر جويلية 2023.
وتعد البوتشيا من الرياضات الفتية التي بادرت اللجنة الوطنية البارلمبية التونسية باحداثها، ويمارسها الرياضيون من ذوي الاعاقة العميقة ضمن 12 جمعية ناشطة في تونس.


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