نهائي البطولة المحترفة لكرة السلة - اللقاء الثاني - فوز الاتحاد المنستيري على النادي الافريقي 76-65

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فاز الاتحاد المنستيري على النادي الافريقي 76-65 اليوم الخميس بقاعة محمد المزالي بالمنستير في اللقاء الثاني ضمن سلسلة الدور النهائي للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة.



وكان الاتحاد المنستيري تغلب في المباراة الاولى 83-72.





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الخميس 20 جوان 2024 الجولة الثانية

قاعة محمد المزالي بالمنستير

الاتحاد المنستيري - النادي الافريقي 76-65



الثلاثاء 18 جوان 2024

قاعة محمد المزالي بالمنستير

الاتحاد المنستيري - النادي الافريقي 72 - 83



السبت 22 جوان 2024 - الجولة الثالثة

قاعة القرجاني - س 18

النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري



الثلاثاء 25 جوان 2024 - الجولة الرابعة

قاعة القرجاني - س 18

النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري



الخميس 27 جوان 2024 - الجولة الخامسة

قاعة محمد المزالي بالمنستير - س 18

الاتحاد المنستيري - النادي الافريقي



ملاحظة // يتوج بلقب البطولة الفريق الذي يتمكن من الفوز في 3 مباريات.