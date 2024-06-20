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نهائي البطولة المحترفة لكرة السلة - اللقاء الثاني - فوز الاتحاد المنستيري على النادي الافريقي 76-65

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Publié le Jeudi 20 Juin 2024 - 20:11 قراءة: 0 د, 41 ث
      
فاز الاتحاد المنستيري على النادي الافريقي 76-65 اليوم الخميس بقاعة محمد المزالي بالمنستير في اللقاء الثاني ضمن سلسلة الدور النهائي للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة.

وكان الاتحاد المنستيري تغلب في المباراة الاولى 83-72.

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الخميس 20 جوان 2024 الجولة الثانية
قاعة محمد المزالي بالمنستير
الاتحاد المنستيري - النادي الافريقي 76-65

الثلاثاء 18 جوان 2024
قاعة محمد المزالي بالمنستير
الاتحاد المنستيري - النادي الافريقي 72 - 83
  
السبت 22 جوان 2024 - الجولة الثالثة
قاعة القرجاني - س 18
النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري
 
الثلاثاء 25 جوان 2024 - الجولة الرابعة
قاعة القرجاني - س 18
النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري
 
الخميس 27 جوان 2024 - الجولة الخامسة
قاعة محمد المزالي بالمنستير - س 18
الاتحاد المنستيري - النادي الافريقي
 
ملاحظة // يتوج بلقب البطولة الفريق الذي يتمكن من الفوز في 3 مباريات.


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