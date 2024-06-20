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مونديال الوسطيات لكرة اليد - المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره المصري 24-25

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Publié le Jeudi 20 Juin 2024 - 13:17 قراءة: 0 د, 51 ث
      
مني المنتخب التونسي للوسطيات لكرة اليد بهزيمته الثانية ضمن الدور التمهيدي لبطولة العالم المقامة حاليا بالعاصمة المقدونية سكوبيه اثر خسارته صباح اليوم الخميس امام نظيره المصري بنتيجة 24-25 في اطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.
وكانت سيدات تونس انهزمن في الجولة الافتتاحية امس امام سويسرا بنتيجة 26-34
وفي اطار نفس المجموعة، حقق المنتخب السويسري فوزا عريضا على نظيره الشيلي بنتيجة 47-11.

...

ويختتم المنتخب التونسي سلسلة مبارياته في الدور الاول بمواجهة الشيلي يوم السبت المقبل وذلك بداية من منتصف النهار.
ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني الى الدور الرئيسي.

وفي ما يلي نتائج المجموعة الثانية
الجولة الثانية / الخميس 20 جوان 2024
تونس - مصر 24-25
سويسرا - الشيلي 47-11

الجولة الاولى / الاربعاء 19 جوان 2024
تونس - سويسرا 26-34
مصر - الشيلي 26-16

وفي ما يلي الترتيب
1/ سويسرا 4 2
-/ مصر 4 2
3/ تونس 0 2
-/ الشيلي 0 2

الجولة الثالثة / السبت 22 جوان 2024
س8/ سويسرا - مصر
س12/ تونس - الشيلي


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