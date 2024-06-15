.بطولة الرابطة 1 : النادي الصفاقسي يفض شراكته مع النجم الساحلي 2-1 ويصعد الى المركز الثالث

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نجح النادي الصفاقسي في تحقيق فوز ثمين بملعب اولمبي سوسة على حساب النجم الساحلي بنتيجة 2-1 اليوم السبت ضمن الدفعة الثانية من منافسات الجولة التاسعة لمرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

وفشل النجم الساحلي في المحافظة على اسبقيته بامضاء حمزة الجلاصي منذ دق 9 من ضربة جزاء بعد نجاح ابناء المدرب محمد الكوكي في رد الفعل بطريقة قوية وناجعة بادراك هدف التعادل بفضل بركات الحميدي في دق 18 قبل ان يضيف زميله يوسف بشة في دق 21 الهدف الثاني.

ولعب النادي الصفاقسي بنقص عددي منذ دق 36 اثر اقصاء اللاعب الغيني فودي كامارا الا ان فريق جوهرة الساحل لم يتوفق في استغلاله اسبقيته العددية حيث نجح فريق عاصمة الجنوب في المحافظة على اسبقيته الى نهاية المطاف.

والتحق النادي الصفاقسي بفضل هذا الانتصار بالملعب التونسي في المركز الثالث ب12 نقطة بعد ان فض شراكته مع النجم الساحلي الذي تجمد رصيده في 9 نقاط بالمرتبة الخامسة.



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وكان التعادل 1-1 قد حسم دربي العاصمة الصغير بين الملعب التونسي والنادي الافريقي الذي اقيم امس الجمعة بمركب الهادي النيفر بباردو في افتتاح الجولة.

وتستكمل الجولة التاسعة في وقت لاحق من مساء اليوم السبت بمباراة المتصدر الترجي الرياضي وملاحقه المباشر الاتحاد المنستيري في مواجهة حاسمة على درب تحديد هوية البطل بملعب حمادي العقربي برادس.

السبت 15 جوان 2024

ملعب اولمبي سوسة ( دون حضور جمهور)

النجم الساحلي 1 حمزة الجلاصي (9) ض ج

النادي الصفاقسي 2 بركات الحميدي (18)/ يوسف بيشه (21)



ملعب حمادي العقربي برادس (س 19 دون حضور جمهور)

الترجي الرياضي - الاتحاد المنستيري الحكم محرز المالكي

الجمعة 14 جوان 2024

ملعب الهادي النيفر بباردو

الملعب التونسي 1 وائل الورغمني (57)

النادي الافريقي 1 غيث الصغير (16)



الترتيب المؤقت ن ل ف ت ه له عليه

1- الترجي الرياضي التونسي 20 8 5 2 1 11 7

2- الاتحاد الرياضي المنستيري 15 8 3 4 1 7 2

3- النادي الرياضي الصفاقسي 12 9 2 5 2 6 5

-- الملعب التونسي 12 9 1 7 1 4 4

5- النجم الرياضي الساحلي 9 9 0 6 3 4 7

6- النادي الافريقي 8 9 1 4 4 4 11

