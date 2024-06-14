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تحديد 19 جوان الجاري موعدا لاجراء ملحقي تفادي النزول والصعود الى الرابطة المحترفة الاولى

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Publié le Vendredi 14 Juin 2024 - 20:32 قراءة: 0 د, 29 ث
      
تبعا لقرار المكتب الجامعي لكرة القدم المنعقد اليوم الجمعة والمتعلق باعتماد بطولة الرابطة المحترفة الأولى ب16 فريقا خلال الموسم الرياضي 2024-2025، تقرر إجراء مقابلتين فاصلتين الاولى من اجل تفادي النزول بين مستقبل سليمان ومستقبل المرسى صاحبي المركزين السابع والثامن لمجموعة تفادي النزول للرابطة المحترفة الأولى والثانية بين جندوبة الرياضية ومستقبل قابس صاحبي المركز الثاني في مجموعتي الرابطة المحترفة الثانية.

وسيكمل الفريقان الفائزان من المباراتين المقررتين يوم 19 جوان الجاري بملعبين محايدين دون حضور جمهور عقد اندية بطولة الرابطة المحترفة الاولى للموسم القادم.
واعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم انه في صورة التعادل، سيتم الالتجاء مباشرة إلى ركلات الترجيح.


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