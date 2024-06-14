"مؤسسة فداء" : تنزيل جرايات ومنح شهر جوان قبل موعدها المعتاد.. ومنحة استثنائية لجرحى الثورة في عيد الاضحى

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أعلنت "مؤسسة فداء" للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، بأنها تولت تنزيل جرايات أولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، وكذلك المنح المدرسية والجامعية الخاصة بشهر جوان، وذلك قبل موعدها المعتاد من كل شهر.



وأضافت المؤسسة في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة، أنه مراعاة للظروف الاجتماعية لبعض جرحى الثورة الذين لا يمارسون نشاطا مهنيا بمقابل، ولا تسند لهم المؤسسة جراية، أو الذين توفوا قبل مباشرة المؤسسة لمهامها، فقد تولت (المؤسسة) التنسيق مع الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، قصد تمكينهم وأولي الحق منهم من منحة ظرفية استثنائية، بمناسبة عيد الإضحى المبارك.





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وأكدت المؤسسة، حرصها الدائم على الإحاطة الكاملة بمنظوريها من أولي الحق من شهداء وجرحى العمليات الإرهابية وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، طبق الصلاحيات المخولة لها قانونا.



يشار الى أنه تم إحداث "مؤسسة فداء" وفق المرسوم عدد 20 المؤرخ في 9 أفريل 2022 ، وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية، وتخضع لإشراف رئاسة الجمهورية ويقع مقرها بالعاصمة.

