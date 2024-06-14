ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة من يوم السبت الى الثلاثاء المقبل

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يتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي، في نشرة متابعة، ان تسجل درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا أيام السبت والأحد والإثنين والثلاثاء فتتراوح القصوى عامة بين 28 و47 درجة، مع ظهور خلايا رعدية محليا مصحوبة ببعض الامطار بعد ظهر يومي السبت والاثنين.



يوم السبت 15 جوان 2024





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تكون السحب، السبت، قليلة ومحليا كثيفة، بعد الظهر، بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مرفوقة ببعض الامطار. وتسجل درجات الحرارة ارتفاعا فتتراوح القصوى عامة بين 38 و43 درجة ماعدا بأقصى الشمال الغربي وبجهة الوطن القبلي وبسواحل الجنوب الشرقي لتتراوح بين 28 و33 درجة.

وتهب الرياح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل ومعتدلة داخل البلاد.



يوم الأحد 16 جوان 2024



تكون السماء، الأحد، مغيمة جزئيا بأغلب المناطق فمحليا كثيفة السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية.

وتنخفض الحرارة فتتراوح القصوى بين 28 و32 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و40 درجة ببقية الجهات ماعدا بأقصى الجنوب حيث تكون مرتفعة وتتراوح بين 40 و44 درجة.

وتهب الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة بالشمال والوسط ومعتدلة إلى قوية بعد الظهر بالجنوب مع دواوير رملية محلية.



يوم الاثنين 17 جوان 2024



تكون السماء، الإثنين، مغيمة جزئيا مع امكانية ظهور خلايا رعدية محليا مصحوبة ببعض الامطار، بعد الظهر، بالوسط الغربي. وتشهد الحرارة ارتفاعا طفيفا لتتراوح القصوى بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية وبين 36 و42 درجة داخل البلاد ثم تصل محليا الى 46 درجة بالجنوب الغربي وبأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي.

وتهب الرياح جنوبية شرقية ضعيفة فمعتدلة على كامل البلاد ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر بالجنوب والسواحل الشرقية.





يوم الثلاثاء 18 جوان 2024



تكون السماء عامة قليلة السحب، الثلاثاء، وتتكاثف محليا بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط.

ويكون الطقس حارا مع ارتفاع ملحوظ في الحرارة لتتراوح القصوى بين 33 و37 درجة قرب السواحل الشرقية وبين 40 الى 45 درجة ببقية الجهات وتصل محليا الى 47 درجة بالشمال الغربي وبأقصى الجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي.

وتهب الرياح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة بأغلب الجهات.