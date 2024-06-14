سوسة: تكوين 90 شخصا في مجال الوساطة (رئيسة الجمعية التونسية للوساطة)

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اكدت رئيسة الجمعية التونسية للوساطة سعيدة الشبيلي، ان الجمعية أنجزت في اطار حرصها على بعث الية الوساطة برنامجا تكوينيا تم بمقتضاه تكوين 90 شخصا من مختلف الاختصاصات القضائية في مجال الوساطة، وذلك بالتعاون مع كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة

وذكرت الشبيلي في تصريح لصحفي "وات" على هامش الملتقى الدولي الذي تنظمه الجمعية التونسية للوساطة يومي الجمعة والسبت بسوسة بعنوان " الوساطة ، مشروع العدالة ، مشروع المجتمع" أهمية بعث الية الوساطة، اعتبارا للدور والنتائج التي يمكن أن تحققها هذه الآلية في فض النزاعات والخلافات بين المتقاضين.



ودعت بالمناسبة الى الإسراع بوضع اطار تشريعي وسن قانون ينظم عمل الية الوساطة، واكدت انها تظل حلا في حد ذاته باعتبار نجاعتها في حل مختلف الخلافات بين شرائح المجتمع وبينت ان اعتماد الية الوساطة له منافع اجتماعية متعددة ويقلص من الضغط الكبير على المحاكم في عملها بين المتقاضين



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وقالت ان الهدف من تنظيم هذا الملتقى الذي شهد دعما من المجلس الدولي للوساطة وشهد مشاركة عدد من الخبراء والمختصين من عديد الدول الأجنبية، الاستئناس بتجارب دولية سابقة في مجال مساعدة الأطراف المتنازعة على حل النزاع وتفعيل الوساطة خارج القضاء

