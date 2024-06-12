بنزرت: تفعيل المخطط الخصوصي الأحمر إثر عملية بيضاء للحماية المدنية بفضاء المسرح الصيفي

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تم اليوم الاربعاء، تفعيل المخطط الخصوصي الأحمر (اعلى درجات التدخل)، خلال تنفيذ مصالح الحماية المدنية لعملية بيضاء، في اطار اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة، بالمسرح الصيفي ببنزرت.



وحاكت العملية البيضاء، سيناريو حدوث تماس كهربائي واندلاع حريق في معدات كهربائية بالمحل الفني لتوزيع الشبكة الكهربائية بالمدارج، وذلك اثناء سهرة فنية كبرى عاش خلالها الحاضرون فزعا وحالة من الهستيريا، وتم على اثر ذلك تفعيل المخطط المحلي ثم المخطط الجهوي لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، ثم تفعيل المخطط الخصوصي الأحمر.





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وأفاد المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت العميد كمال المليتي، صحفي "وات" بان العملية البيضاء، التى شاركت فيها ايضا فرق من الهلال الأحمر التونسي والكشافة التونسية بالجهة وجمعية متطوعي الحماية المدنية ، تندرج في اطار الاستعدادات للموسم الصيفي، ولاسيما الوقوف على مدى جاهزية مختلف الاطراف المعنية ومزيد تفعيل مستوى التنسيق والاتصال وتعزيز القدرات والمهارات في التصدي لمثل هذه الاحداث والسيناريوهات.

من جهته، اعرب رئيس اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة والي بنزرت سمير عبد اللاوي، عن تقديره للجاهزية العالية التي اثبتها الجميع في العملية البيضاء، سواء من خلال حسن التنسيق والتواصل في ما بينهم، او خلال التدخلات الميدانية السريعة والناجعة.

يشار الى ان العملية البيضاء التطبيقية، دامت حوالي ساعتين، وتم خلالها، وفق السيناريو المعد، تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين، وفتح مركز طبي متقدم والقيام باجراءات الاجلاء والإنقاذ واخماد النيران وذلك عقب تفعيل المخطط المحلي ثم المخطط الجهوي لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة ثم المخطط الخصوصي الأحمر.