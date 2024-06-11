تصفيات كأس العالم 2026: غانا تفوز على أفريقيا الوسطى وموزمبيق تتغلب على غينيا

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فاز المنتخب الغاني على ضيفه منتخب أفريقيا الوسطى بنتيجة 4ـ3 ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة التاسعة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.



وتقدم منتخب غانا في الدقيقة السادسة عن طريق جوردان أيو من ضربة جزاء، وأدرك لويس مافوتا التعادل لمنتخب أفريقيا الوسطى بعد ذلك بخمس دقائق. وفي الدقيقة 41 عاد اللاعب ذاته ليسجل الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده، لكن منتخب غانا نجح في العودة في الدقيقة 60 عن طريق هدف سجله جوردان أيو، فيما سجل عبدول فاتاو الهدف الثالث بعد ذلك بدقيقتين. وفي الدقيقة 69 عاد أيو ليختتم ثلاثيته ويسجل الهدف الرابع للمنتخب الغاني، فيما سجل مافوتا الهدف الثالث له ولمنتخب بلاده في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني.

ورفع منتخب غانا رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة، بفارق ثلاث نقاط عن مدغشقر وجزر القمر في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.



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في المقابل، تجمد رصيد منتخب أفريقيا الوسطى عند أربع نقاط في المركز الخامس (قبل الأخير)، بفارق الأهداف خلف منتخب مالي صاحب المركز الرابع، فيما يحتل منتخب تشاد المركز السادس والأخير بدون رصيد من النقاط.



وفي مدينة الجديدة المغربية، انتزع الموزمبيق الفوز في الدقائق الأخيرة على مضيفه منتخب غينيا بهدف دون مقابل ضمن منافسات المجموعة السابعة.

وسجل جيني كاتامو هدف المباراة الوحيد لمنتخب الموزمبيق في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء.

ورفع منتخب موزمبيق رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف منتخب الجزائر المتصدر، فيما تجمد رصيد منتخب غينيا عند ست نقاط في المركز الرابع، بفارق الأهداف خلف بوتسوانا.

ويحتل منتخب أوغندا المركز الخامس برصيد ست نقاط، فيما يتذيل منتخب الصومال الترتيب بدون رصيد من النقاط.



وفي مدينة باماكو (مالي)، تعادل منتخب سيراليوني مع مضيفه بوركينا فاسو 2ـ2 ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وتقدم منتخب بوركينا فاسو في الدقيقة 41 عن طريق دانجو واتارا، ثم أضاف لاسينا ترواري الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء .

وفي الدقيقة 58 سجل أغسطس كارجيو هدف منتخب سيراليوني الأول، فيما أضاف زميله أمادو باكايوكو الهدف الثاني في الدقيقة 87.

ورفع منتخب سيراليوني رصيده إلى خمس نقاط في المركز الرابع، بفارق الأهداف خلف بوركينا فاسو في المركز الثالث، ونقطة خلف منتخب غينيا بيساو صاحب المركز الثاني.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد عشر نقاط، ويحتل منتخب إثيوبيا المركز الخامس (قبل الأخير) برصيد ثلاث نقاط، ويتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة وحيدة.