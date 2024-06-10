توزر: تحول سوق الدواب إلى سوق يومي مع ارتفاع العرض

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تحول سوق الدواب بمدينة توزر، بداية من يوم أمس الأحد (وإلى غاية يوم السبت 15 جوان)، إلى سوق يومي يوفر رؤوس الماشية بمناسبة اقتراب عيد الأضحى، وفق ما ذكره المدير الجهوي للتجارة رياض القاسمي لصحفية "وات".





وأضاف القاسمي، أن العرض تعزز بتوافد عدد من التجار من ولايات مجاورة وأساسا من ولايتي قفصة وسيدي بوزيد، ما ساهم في تنوعه وجعله يفوق الطلب، وبين انه وفقا لمعطيات مقدمة من المصالح البيطرية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية فان الفترة الماضية شهدت توفر 5500 رأس من الخرفان بوزن يفوق 25 كلغ إلى جانب 2700 رأس بركوس و3800 رأس برشني.



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وأشار الى وجود نقاط بيع غير منظمة في مختلف مناطق الولاية، ساهمت بدورها في تنويع العرض، في ظل تواصل ضعف الإقبال على شراء الأضاحي الذي سُجّل خلال الأسابيع الماضية، بسبب تسجيل ارتفاع في معدل الأسعار، مرجحا أن تشهد الأسعار انخفاضا خلال الأسبوع الأخير قبل موعد عيد الأضحى.

واكد القاسمي وجود متابعة لمنحى الأسعار، التي تراوحت بين 600 و900 دينار، بالنسبة للخرفان بين 25 إلى 45 كلغ، وتصل الأسعار الى 1200 دينار بالنسبة للأضاحي التي يفوق وزنها 45 كلغ.

ويتم من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك والتصدي للممارسات المخلة بشفافية المعاملات التجارية، تنفيذ حملات مراقبة مشتركة بين الإدارة الجهوية للتجارة ومصالح الحرس الوطني فضلا عن المراقبة البيطرية إلى جانب مراقبة مستلزمات العيد والتثبت من مصدرها والفترة وإشهار الأسعار.



ص م