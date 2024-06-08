كلية الطب بتونس تحتفل بستينيتها وبحصولها على شهادة المطابقة للمواصفات الدولية "ايزو 21001" الخاصة بجودة مؤسسات التعليم

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نظمت كلية الطب بتونس، اليوم السبت بمقرها، موكبا تكريميا احتفالا بمرور 60 سنة على تأسيسها وبمناسبة حصولها على شهادة المطابقة للمواصفات الدولية "ايزو 21001" لسنة 2018 الخاصة بجودة مؤسسات التعليم، لتكون بذلك أول كلية طب في تونس تتحصل على هذا الاعتماد الدولي.



وجاء حصول كلية الطب بتونس على شهادة المطابقة للمواصفات الدولية "ايزو21001 " بناء على تقييم معمق داخلي وخارجي من قبل لجنة من الخبراء الدوليين، أقرّ بمطابقة نظام إدارتها للمعايير الدولية لنظام جودة التصرف في المؤسسات الجامعية في الاختصاصات الطبية مما يعزّز مكانتها كمؤسسة رائدة في مجال الدراسات والبحوث الطبية وطنيا ودوليا.





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وأفاد عميد كلية الطب بتونس محمد الجويني، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن التحضير لملف الاعتماد امتد على سنتين كاملتين وتطلب جهدا كبيرا، مشددا على أن هذا الانجاز ما كان ليتحقق لولا أرضية التكوين الصلبة التي صنعتها الاجيال المتعاقبة من الاساتذة بالكلية.



واعتبر ان هذا الانجاز يؤكد ان الكلية تمكنت من تلبية حاجيات كل المنضوين تحتها وخاصة منهم الطلبة والاساتذة ووفرت لهم جميع الظروف الملائمة للقيام بمهامهم على أكمل وجه، معربا عن الاعتزاز بهذا الاعتماد الدولي الذي سيسهم في تعزيز "السمعة الطيبة للتكوين الطبي التونسي على المستوى الدولي والاعتراف اكثر فأكثر بالكفاءات الطبية التونسية في الخارج"، وفق تصريحه.



وأشار إلى ان احراز الكلية شهادة المطابقة للمواصفات "ايزو 21001" لا يعني مطلقا انها ستكتفي بما أنجزته بل ستعمل خلال الفترة الراهنة على اضفاء مزيد من الجودة على مستوى التكوين وتجاوز "بعض السلبيات حتى ولو كانت بسيطة"، حسب تعبيره.



ومن جانبه، بيّن وزير الصحة علي المرابط ان كلية الطب بتونس تمكنت من الحصول على هذه الشهادة بعد تقييم معمق داخلي وخارجي أقر بمطابقتها للمعايير الدولية "الصارمة" والمتعلقة بنظم التصرف في المؤسسات الجامعية والتكوينية، ثائلا أنه "أمر يدعو فعلا للفخر والاعتزاز".



وأضاف الوزير إن "المكانة التي تحظى بها تونس في المجال الصحي على المستوى الوطني والدولي ما كنت لتتحقق لولا عزيمة وكفاح وإصرار اساتذتها ودكاترتها واطبائها الذين غلبوا دوما مصلحة الوطن في وقت الازمات ولعل أبرزها وأقربها زمنا أزمة كوفيد 19".



وشهد هذا الاحتفال تكريما لقرابة مائة من أساتذة كلية الطب بتونس المحالين على شرف المهنة منذ 5 سنوات في أجواء مؤثرة ومليئة بمشاعر الامتنان والعرفان.



جدير بالذكر ان شهادة المطابقة للمواصفات "ايزو 21001" تعد مواصفة قياسية دولية خاصة بنظام إدارة المؤسسات التعليمية المتعارف عليه عالميا بمواصفة "ايزو جودة التعليم".