انطلاق رحلة الوفد الرسمي المرافق للحجيج التونسيين في اتجاه البقاع المقدسة

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انطلقت اليوم السبت من مطار الحجيج بالعاصمة، رحلة الوفد الرسمي المرافق للحجيج التونسيين، يتقدمه وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشائبي، في اتجاه البقاع المقدسة.



وأفاد الوزير في تصريح صحفي بالمناسبة، بأن الوزارة أمّنت 2504 درسا فقهيا لفائدة الحجيج الميامين، وفريقا يتكون من 520 عضوا يمثلون البعثة الصحية والبعثة الخدماتية من مرافقين ومؤطرين، الى جانب بعثة الارشاد الديني وبعثة من الخطوط التونسية.





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وأضاف في السياق ذاته، أنه تم هذه السنة تخصيص طبيبين وممرض لكل طائرة، بالنظر الى الوضع الصحي للعديد من الحجيج، إذ يوجد منهم من يحتاج الى تصفية الدم، وذلك بعد أن تقرر عدم حرمانهم من أداء فريضة الحج رغم أن المقاييس صارمة.



وتعهّد الوزير بالعمل على أن يؤدي الحججج الميامين مناسكهم بكل يسر وسهولة، قائلا "إن كافة أعضاء الوفد بمن فيهم وزير الشؤون الدينية ورئيس الوفد الرسمي في خدمة الحجيج الميامين حتى يكونوا بخير"، مشيرا الى انه ستتم مرافقة الحجيج في كافة مراحل أداء المناسك، وعقد لقاءات معهم يوم الوقوف بجبل عرفة.



وذكّر بأن الرحلات وعددها 42 تؤمنها الخطوط التونسية والخطوط السعودية مناصفة، وأن آخر رحلة ستنطلق من المحطة الثانية من مطار الحجيج يوم 11 جوان الجاري، بعد أن كانت أولى الرحلات قد انطلقت يوم 22 ماي الماضي. وستكون أول رحلة عودة للحجيج يوم 21 جوان الجاري على أن تكون آخر رحلة عودة يوم 9 جويلية المقبل.



وحددت الحصة المخصصة لتونس من قبل السلطات السعودية ب 10 آلاف و982 حاجا وحاجة. وقد ترشح 217 ألفا و331 تونسيا وتونسية لأداء هذه الفريضة.