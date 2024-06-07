نصف نهائي البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة(الجولة1): الاتحاد المنستيري يفوز على النجم الرادسي 66-61

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فاز الاتحاد الرياضي المنستيري مساء اليوم الجمعة على النجم الرادسي بنتيجة 66-61 بقاعة محمد المزالي بالمنستير ضمن الجولة الاولى من منافسات الدور نصف النهائي للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة لموسم 2023-2024.
و فس نفس الاطار كان النادي الافريقي قد فاز في وقت سابق اليوم الجمعة على شبيبة القيروان بنتيجة 71-60 بقاعة القرجاني بالعاصمة.
ويتأهل الى الدور النهائي للبطولة كل فريق يتمكن من تحقيق الفوز في ثلاث مباريات.
و فس نفس الاطار كان النادي الافريقي قد فاز في وقت سابق اليوم الجمعة على شبيبة القيروان بنتيجة 71-60 بقاعة القرجاني بالعاصمة.
ويتأهل الى الدور النهائي للبطولة كل فريق يتمكن من تحقيق الفوز في ثلاث مباريات.
الجمعة 7 جوان 2024
في قاعة القرجاني
النادي الافريقي - الشبيبة الرياضية القيروانية 71-60
في قاعة محمد المزالي بالمنستير
الاتحاد الرياضي المنستيري - النجم الرياضي الرادسي 66 -61
الاحد 9 جوان 2024
في قاعة محمد المزالي بالمنستير (16:00)
الاتحاد الرياضي المنستيري - النجم الرياضي الرادسي (المباراة 2)
في قاعة القرجاني (15:00)
النادي الافريقي - الشبيبة الرياضية القيروانية (المباراة 2)
الاربعاء 12 جوان 2024
في قاعة بوهيمة برادس (18:00)
النجم الرياضي الرادسي - الاتحاد الرياضي المنستيري (المباراة 3)
في قاعة عزيز ميلاد بالقيروان (18:00)
الشببيبة الرياضية القيروانية - النادي الافريقي (المباراة 3)
الخميس 13 جوان 2024
في قاعة توفيق بوهيمة (18:00)
النجم الرياضي الرادسي - الاتحاد الرياضي المنستيري (المباراة 4)
في قاعة عزيز ميلاد بالقيروان (18:00)
الشببيبة الرياضية القيروانية - النادي الافريقي (المباراة 4)
السبت 15 جوان 2024
في قاعة القرجاني (15:00)
النادي الافريقي - الشبيبة الرياضية القيروانية (المباراة 5)
في قاعة محمد المزالي (18:00)
الاتحاد الرياضي المنستيري - النجم الرياضي الرادسي (المباراة 5)
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