نصف نهائي البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة(الجولة1): الاتحاد المنستيري يفوز على النجم الرادسي 66-61

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فاز الاتحاد الرياضي المنستيري مساء اليوم الجمعة على النجم الرادسي بنتيجة 66-61 بقاعة محمد المزالي بالمنستير ضمن الجولة الاولى من منافسات الدور نصف النهائي للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة لموسم 2023-2024.

و فس نفس الاطار كان النادي الافريقي قد فاز في وقت سابق اليوم الجمعة على شبيبة القيروان بنتيجة 71-60 بقاعة القرجاني بالعاصمة.

ويتأهل الى الدور النهائي للبطولة كل فريق يتمكن من تحقيق الفوز في ثلاث مباريات.





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الجمعة 7 جوان 2024

في قاعة القرجاني

النادي الافريقي - الشبيبة الرياضية القيروانية 71-60

في قاعة محمد المزالي بالمنستير

الاتحاد الرياضي المنستيري - النجم الرياضي الرادسي 66 -61



الاحد 9 جوان 2024

في قاعة محمد المزالي بالمنستير (16:00)

الاتحاد الرياضي المنستيري - النجم الرياضي الرادسي (المباراة 2)

في قاعة القرجاني (15:00)

النادي الافريقي - الشبيبة الرياضية القيروانية (المباراة 2)



الاربعاء 12 جوان 2024

في قاعة بوهيمة برادس (18:00)

النجم الرياضي الرادسي - الاتحاد الرياضي المنستيري (المباراة 3)

في قاعة عزيز ميلاد بالقيروان (18:00)

الشببيبة الرياضية القيروانية - النادي الافريقي (المباراة 3)



الخميس 13 جوان 2024

في قاعة توفيق بوهيمة (18:00)

النجم الرياضي الرادسي - الاتحاد الرياضي المنستيري (المباراة 4)

في قاعة عزيز ميلاد بالقيروان (18:00)

الشببيبة الرياضية القيروانية - النادي الافريقي (المباراة 4)



السبت 15 جوان 2024

في قاعة القرجاني (15:00)

النادي الافريقي - الشبيبة الرياضية القيروانية (المباراة 5)

في قاعة محمد المزالي (18:00)

الاتحاد الرياضي المنستيري - النجم الرياضي الرادسي (المباراة 5)