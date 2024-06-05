وزارة تكنولوجيات الاتصال توقع اتفاقية مع نظيرتها الكورية لدعم التحول الرقمي وتطوير خدمات الحكومة الالكترونية

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أمضت وزارة تكنولوجيات الاتصال مذكرة تفاهم مع وزارة العلوم وتكنولوجيات الاتصال الكورية تهدف الى تعزيز التعاون في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال من خلال دعم التحول الرقمي وتطوير خدمات الحكومة الالكترونية.



وسيتم بموجب هذه المذكرة، التي تم توقيعها خلال الدورة العاشرة للمنتدى العالمي لقادة تكنولوجيات المعلومات والاتصال المنتظم بمدينة سيول، تركيز تطبيقات رقمية في مختلف المجالات، الصحة الرقمية والنقل الذكي والتعليم باعتماد التكنولوجيات الحديثة وغيرها، خاصة وان كوريا تحتل المرتبة الثالثة عالميا في مجال الحوكمة الإلكترونية واعتماد التكنولوجيات الحديثة، وفق بلاغ نشرته الوزارة الأربعاء.





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كما ستساهم هذه المذكرة في تعزيز التعاون لتدعيم شبكات الإنترنات عالية التدفق وتوفير خدمات الجيل الخامس، إذ تعدّ كوريا الجنوبية من الدول الرائدة في تركيز خدمات الجيل الخامس من الاتصالات الجوالة من حيث التغطية والجودة.



وسيتم بمقتضى هذه المذكرة تبادل الخبرات وتدعيم استعمال التكنولوجيات الحديثة في المجال الرقمي بما في ذلك الحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة وإنترنات الأشياء وأنظمة الذكاء الاصطناعي.



وقد تولى توقيع مدكرة التفاهم وزير تكنولوجيا الاتصال نزار بن ناجي، الذي يشارك في اشغال المنتدى بدعوة من وزير العلوم وتكنولوجيات الاتصال الكوري .



وينتظم المنتدى بالتوازي مع فعاليات القمة الأولى الكورية الافريقية، تحت شعار "تعزيز التضامن الكوري الافريقي من خلال الابتكار الرقمي"، يومي 4 و5 جوان 2024، وذلك بحضور 13 وزيرا إفريقيا مكلفا بتكنولوجيات المعلومات والاتصال والرقمنة.



ويهدف هذا المنتدى الذي يشهد مشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من كوريا ومختلف الدول الأفريقية إلى مناقشة استراتيجيات التضامن لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز الابتكار الرقمي ومستقبل التعاون الكوري الأفريقي في عصر الرقمنة وتبادل أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في المجال، وفق بلاغ الوزارة.