بطولة رولان غاروس للتنس - سينر وألكاراز يضربان موعدا في نصف النهائي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5b118280838bb3.39461118_nojiqhpkefglm.jpg width=100 align=left border=0>

ضرب اللاعبان الإيطالي يانيك سينر المصنف ثانيا والإسباني كارلوس ألكاراز المصنف ثالثا، موعدا معا في الدور نصف النهائي من بطولة فرنسا المفتوحة "رولان غاروس"، ثاني البطولات الأربع الكبرى في التنس.



في المباراة الأولى، حجز الإيطالي يانيك سينر بطاقته في الدور نصف النهائي للمرة الاولى في رولان غاروس، بعد فوزه على البلغاري غريغور ديميتروف المصنف عاشرا بثلاث مجموعات نظيفة بواقع (6-2 و6-4 و7-6).

وضمن سينر بهذا الفوز صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين مطلع الاسبوع المقبل، وذلك مستفيدا من انسحاب الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا وحامل اللقب من ربع النهائي حيث كان مقررا ان يلتقي النرويجي كاسبر رود يوم الأربعاء وذلك بسبب إصابة في الغضروف المفصلي للركبة اليمنى.



...



وسيصبح سينر البالغ من العمر 22 عاما، يوم الإثنين المقبل أول لاعب إيطالي يتصدر التصنيف العالمي، بغض النظر عن مشواره المتبقي في رولان غاروس.

وكان ديوكوفيتش مطالبا ببلوغ المباراة النهائية لضمان بقائه على عرش التصنيف العالمي الذي تربع عليه 428 أسبوعا قياسيا.



وفي المباراة الثانية، تخطى الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف ثالثا، عقبة منافسه اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف التاسع بثلاث مجموعات متتالية بواقع (6-3 و7-6 و6-4).

وقدم ألكاراز، المتوج ببطولة أمريكا المفتوحة 2022 "فلاشينغ ميدوز" وبريطانيا المفتوحة 2023 "ويمبلدون"، أداء قويا مكنه من التغلب على منافسه اليوناني بسهولة.

وتعد هذه هي المشاركة الرابعة لألكاراز في رولان غاروس، حيث ودع من الدور الثالث عام 2021، ومن ربع النهائي عام 2022، وفي نصف النهائي العام الماضي 2023، ليعادل بذلك هذا العام أفضل إنجازاته في البطولة.

ومن المقرر أن تكون مواجهة الثنائي سينر وألكاراز هي الثالثة بينهما في بطولات الغراند سلام، بعد الأولى التي حسمها سينر في الدور الرابع من بطولة ويمبلدون عام 2022، والثانية التي فاز بها ألكاراز في نفس العام في ربع نهائي فلاشينغ ميدوز.