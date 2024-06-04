باجة: تركيز برنامج التربية الرقمية بالمدرسة الريفية "تاميسة" بعمدون

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تدعّمت المدرسة الابتدائية الريفية "تاميسة" بعمدون من ولاية باجة، اليوم الثلاثاء، في إطار برنامج التربية الرقميّة المنجز بموجب اتفاقية بين مؤسسة "أورونج تونس" للأعمال الخيرية ووزارة التربية، بـ25 لوحة رقمية من بينها لوحة مركزية للتحكم وحاسوب محمول وخادم وشاشة عرض، إلى جانب انتفاع المعلمين والتلاميذ بهذه المدرسة بتكوين حول كيفية استخدام هذه التجهيزات.

وتعتبر المدرسة الابتدائية تاميسة، التي تأسست سنة 1965، من ضمن 8 مدارس بولاية باجة انتفعت ببرنامج التربية الرقمية من جملة 184 مدرسة بكامل التراب التونسي.

وأوضح المسؤول عن برنامج المدرسة الرقمية بمؤسسة "أورونج تونس" للأعمال الخيرية، بلحسن الصغير، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن البرنامج يهدف الى تمكين المدارس العمومية وخاصة الريفية منها من معدات رقمية وعدة محتويات مثل الكتب الرسمية وتطبيقات تعليمية وتفاعلية، ومن الولوج للمكتبة الرقمية غوتنبارغ التي تحتوى على 600 ألف مؤلف، وذلك دون المرور بشبكة الانترنات حماية للأطفال.

واعتبر ان برنامج المدارس الرقمية يكتسي أهمية كبيرة في القضاء على الفجوة الرقمية بين الارياف والمدن، وفي دعم المعلم بالمصادر والمحتويات، وتعويد الطفل على التعامل الصحي مع الانترنات منذ الصغر، وعلى استخدامها بشكل جيد في التعلم والاستفادة، وعدم الاقتصار على شبكات التواصل الاجتماعي.



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وأضاف أنه تم توفير نفس المحتويات للمعلمين بمختلف مناطق الجمهورية، كما تتم متابعة المدارس المنتفعة بالبرنامج مع المركز الوطني للتكنولوجيات الرقمية، علما أنّ استعمال المحتوى حر ولا يخضع لأيّة حقوق، مشيرا إلى أنّه يتم سنويا خلق ديناميكية بالمدارس المنخرطة في البرنامج من خلال تشريكها في مسابقة افريقية حول خصوصية المناطق، تفوز فيها تونس في كلّ مرّة.

من جهته، قال مدير مساعد تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالمندوبية الجهوية للتربية بباجة، ضياء الحق سديري، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المندوبية تهدف من خلال برنامج التربية الرقمية الى ضمان نفس الحظوظ لكل المدارس وإلى تكثيف استعمال المعدات الاعلامية، حيث تؤمن دورات تكوينية منتظمة للمعلمين، وتتابع استعمالهم للمعدات الرقمية لضمان نفس الحظوظ للتلاميذ في الارياف كما في المدن، ويجري العمل، في هذا الإطار، على توفير هذه المعدات والخدمات الرقمية لأكثر عدد ممكن من المدارس النائية.

من جانبهم، عبّر عدد من المعلمين بمدرسة "تاميسة" عن استحسانهم لهذه المبادرة خاصة وأن مدرستهم تقع بريف عمدون وتفتقر للمعدات الرقمية، رغم أنها تؤم أكثر من 150 تلميذا، ورغم موقعها المميز على ضفاف سدّ كساب.

تجدر الاشارة الى ان برنامج التربية الرقمية بمؤسسة اورونج تونس للاعمال الخيرية والمسؤولية الاجتماعية قد انطلق سنة 2014 ويندرج ضمن اتفاقية شراكة بين مؤسسة ارونج للاعمال الخيرية وووزارة التربية تنص على تجهيز المدارس الابتدائية بتونس بمعدات وخوادم رقميّة تتضمن محتويات تربوية وبيداغوجية متطابقة مع البرامج الدراسية الرسمية.