الجمعية التونسية لتدريس العلوم الفيزيائية تعلن عن أسماء الفائزين في أولمبياد الفيزياء 2024

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أعلنت الجمعية التونسية لتدريس العلوم الفيزيائية، اليوم الاثنين، بتونس العاصمة، رسميا، عن أسماء الفائزين في أولمبياد الفيزياء 2024 في دورتها الثانية التي تنظمها سنويا بالشراكة مع الائتلاف التربوي التونسي وبالتعاون مع وزارة التربية.



وآلت المرتبة الأولى إلى كل من دوجة عزابو (صفاقس ) وياسمين فاكر (نابل )، وحصد المرتبة الثانية التلميذ محمد عزيز سبوعي (القيروان ) في حين حاز على المرتبة الثالثة وبصفة متساوية كل من التلاميذ محمد ياسين عمري (القصرين) وزينب سقى (صفاقس) وعلاء عبداوي (القيروان ) ووعبد الرحيم سلمي (القيروان).

وقد تم خلال حفل انتظم بالمناسبة، تسليم الفائزين شهائد وميداليات من قبل أعضاء الجمعية والائتلاف التربوي ولجنة الإصلاح المتكونة من ثلة من أساتذة الفيزياء.



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وأوضح رئيس الجمعية التونسية لتدريس العلوم الفيزيائية أحمد بن جمعة، أن الهدف الأساسي من هذه المبادرة التي تنظمها الجمعية (صاحبة الفكرة والانجاز)، تحفيز تلاميذ مستوى سنة ثانية ثانوي على مزيد الاهتمام والتعلق بهذه المادة والتأكيد على أهميتها في حياتهم اليومية.

وأضاف أن الجمعية سعت خلال هذه الدورة إلى تشريك ولايات أخرى على غرار الدورة الأولى وهي ولايات صفاقس والقصرين والقيروان ونابل، معربا عن السعي إلى تعميم هذه المبادرة خلال السنوات القادمة.

من جهته قال رئيس الائتلاف التربوي التونسي كمال الميساوي، أن الهدف الأساسي من تظيم أولمبياد الفيزياء هو تطويع مادة الفيزياء في الحياة اليومية لمختلف المستويات التعليمية والتحفيز وحشد اكثر ما يمكن من المجهودات من أجل تطوير الإمكانيات لدى التلاميذ.

وقال إن الائتلاف سيعمل على أن تعميم هذه المبادرة لتكون أولمبيادا وطنية لا تقتصر فقط على تلاميذ السنوات الثانية ثانوي وإنما لتمشل سنوات التاسعة أساسي والرابعة ثانوي (بكالوريا) معبرا عن امتنانه لمختلف المندوبيات الجهوية ومديري المعاهد ولجنة الاشراف التي قامت بتأمين هذه الدورة سواء خلال مرحلة الإنجاز أو خلال مرحلة الإصلاح.

ودعا رئيس لجنة تنظيم الدورة الثانية لأولمبياد الفيزياء 2024، وأمين مال الجمعية التونسية لتدريس العلوم الفيزيائية حطاب العرفاوي، مختلف الأطراف ذات العلاقة بالشأن التربوي للانضمام إلى هذه المبادرة من أجل تحفيز جميع التلاميذ على المشاركة وتعزيز قبول مادة الفيزياء لما لها من أهمية في حاضرهم ومستقبلهم، حسب قوله

وأوضح أن هذه الدورة الثانية قد شهدت مشاركة 120 تلميذ من أربع ولايات وتوجت بفوز 7 تلاميذ مشيرا إلى أن موضوع هذه الدورة قد تعلق بالطاقة البديلة في حين تعلق موضوع السنة الماضية بشح المياه.