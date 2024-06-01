كأس الملك السعودي - الهلال يتغلب على النصر ويتوج باللقب للمرة الحادية عشرة في تاريخه

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توج الهلال بلقب كاس ملك السعودية لكرة القدم للموسم الرياضي 2023-2024 عقب فوزه في النهائي على النصر بركلات الترجيح 5- 4 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل منهما في المواجهة التي جمعتهما يوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة".



وسجل الصربي ألكسندر ميتروفيتش للهلال في الدقيقة (7) وأيمن يحيى للنصر في الدقيقة (88).

وشهدت المباراة طرد ثلاثة لاعبين الكولومبي دافيد اوسبينا حارس النصر في الدقيقة (56) وعلي البليهي والسنغالي كاليدو كوليبالي من الهلال في الدقيقتين (87 و90).



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وحصل الهلال على اللقب للمرة الثانية تواليا والحادية عشرة في تاريخه ليجمع الثنائية في الموسم الحالي بعدما كان قد ظفر بالبطولة.